Быстро наращивать мышцы – слова, звучащие почти как пытки. Процесс, который ты знаешь только как изнуряющий и который приносит тебе больше боли, чем удовольствие, особенно в начале. Но что если мы скажем тебе, что это можно сделать по-другому. Тебе не обязательно сразу удваивать время тренировок или брать на гантели нескончаемо больший вес. Это тоже может быть весело – и нет, мы не предлагаем танцевать или ходить.

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Дон Саладино, доверенный тренер звезд Marvel, таких как Себастьян Стэн, Скарлетт Йоханссон и Райан Рейнольдс, поделился своими советами и подсказками. Очевидно, что они работают, ведь его клиенты всегда выглядят тщательно подготовленными в фильмах Marvel.

Первым советом, который явился, конечно же, было здоровое питание. "Вы – это то, что вы едите" – это не просто истина, это абсолютная и искренняя правда. Но вопреки тому, что ты постоянно читаешь в социальных сетях, тренер не является приверженцем стремления к дефициту калорий. И для него, и для его клиентов речь идет не о том, чтобы просто похудеть.

Цель тренировок – превратить жир в мышцы. А для этого нужно достаточное количество пищи – особенно много белка. Пожалуйста, тебе больше не нужно морить себя голодом.

Как быстро нарастить мышечную массу

Конечно, это не единственный совет, который дал тебе профессиональный тренер. Однако следующий, скорее всего, тебя немного удивит. Секретный совет Дона Саладино для быстрого наращивания мышечной массы – это сон.

Именно так, самая ленивая человеческая деятельность, по его мнению, лучше помогает тренировкам. Он подчеркивает, что 7 – 8 часов в сутки абсолютно необходимы. Цифра, которая, на первый взгляд, не кажется ненормальной. Но если ты поразмыслишь, сколько ты на самом деле спишь каждую ночь, то заметишь, что 7 – 8 часов, к сожалению, обычно не является нормой.



Эксперт призывает уделять достаточно времени сна / Фото karlyukav

В интервью он также пояснил, что сон действительно является "сжигателем жира". Некоторым его клиентам удалось сбросить около 4 килограммов в течение трех недель – просто потому, что они спали на 90 минут больше в сутки.

Ты, наверное, справедливо задаешься вопросом: Как такое может быть? Что ж, полноценный ночной сон в первую очередь помогает тренироваться, поскольку ты имеешь гораздо больше энергии. Это значит, что ты можешь поднять большее и более мотивированный.

Кроме того, больше сна также обеспечивает более длительный период восстановления между тренировками, что, безусловно, преимущество для здорового наращивания мышц. Но это еще не всё.

Люди, которые спят слишком мало или очень плохо, имеют больше шансов прибавить в весе, чем те, у кого хороший, спокойный сон. Это объясняется тем, что время, проведенное ночью, оказывает большое влияние на наш метаболизм.



Достаточное количество сна дает больше энергии и вдохновения / Фото Drazen Zigic

Поэтому люди, остающиеся в постели чуть дольше утром, гораздо лучше перерабатывают углеводы. Кроме того, люди, страдающие недосыпанием или проблемами со сном, также склонны потреблять больше сахара, а это совсем не полезно для наращивания мышц.

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Конечно, диета, гидратация и, собственно, тренировка чрезвычайно важны. Но не менее важен и ночной отдых. Дай себе длинный, заслуженный отдых. И делай это каждый день. Никогда не забывай: 7 часов сна – это минимум для успешной тренировки – и для успешного дня в целом.