Ясна річ, що панацеї не існує. Якщо одна вправа підійшла комусь, то це зовсім не означає, що ти зможеш отримати аналогічний результат. Але ж спробувати ніхто не заважає, чи не так?

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Яку вправу слід додати до тренування

Якщо ти піклуєшся про своє здоров'я та працюєш над тілом, то ти точно в постійному пошуку того, що принесе максимальний результат. Так, ентузіасти тренувань зауважили, що корисними є присідання. Тож доктор Майкл Бол розповів, чому варто виконувати їх щодня.

У чому користь присідань

Передовсім слід розуміти, що ця вправа дозволяє опрацьовувати не лише м'язи сідниць. Ба більше, вона приносить максимальну користь, якщо порівнювати її з низкою інших дисциплін. А ще, за словами Бола, її виконання допоможе прискорити ріст м'язів, наростити м'язову силу, витрачати більше енергії та стабілізувати суглоби.

Коли ти виконуєш присідання, ти тренуєш м'язи ніг (включаючи чотириголові, підколінні сухожилля, згиначі стегна, аддуктори та литки), м'язи сідниць та м'язи тіла. І, у залежності від типу присідань, які ти виконуєш, або ваги, яку ти тримаєш, ти також можеш тренувати м'язи верхньої частини тіла та рук,

– наголошує Бол.

Що буде, якщо присідати щодня

Доктор Бол зауважує, що щоденне виконання присідань – відмінний спосіб максимізувати користь, яку ти отримаєш від цієї вправи. Зокрема, ти нарощуватимеш м'язи ніг, а також спалюватимеш калорії.

За словами експерта, присідання можна спокійно виконувати щодня. Але слід звертати увагу на сигнали, які подає тобі організм. Якщо ти відчуваєш втому наступного дня після присідань, то краще дай собі можливість відпочити. Це дозволить уникнути травматизму та перетренованості.



Присідання позитивно впливають на спалювання калорій / Фото Freepik

Присідання не лише корисні для твоєї статури. Вони ще й відмінний спалювач калорій. І тут немає нічого дивного, адже м'язи ніг вимагають багато енергії. Тож слід затямити, що ця вправа, якщо правильно її виконувати, дозволить тобі ще й схуднути.

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Скільки разів треба присідати, щоб схуднути

А от тепер у нас буде урок арифметики від Бола. Щоб скинути майже 1 кілограм потрібно спалити 7000 калорій. За приблизними підрахунками, одне присідання спалює третину калорії. Тож для позбавлення від одного зайвого кілограма потрібно буде виконати 20 тисяч присідань.

Але не треба відразу ж робити максимально круглі очі. За словами Бола, слід також пам'ятати про дефіцит калорій і правильний раціон. Усе це вкупі посилить результативність присідань та дозволить досягнути бажаних результатів швидше.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Перш ніж почати роботу над тілом своєї мрії, ми рекомендуємо звернутися до лікаря. Він обстежить твій стан здоров'я, щоб ти міг бути впевненим, що не нашкодиш собі.