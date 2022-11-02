А проте можуть виникнути ситуації, коли стрімко змінюються плани – і щойно випита кава вже стає зайвою. Тоді резонно виникає питання: як же швидко позбавитися впливу кофеїну?

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Як швидко позбутися впливу кофеїну на організм

Наприклад, уявімо, ти зірвався на зустріч, призначену на 7 ранку, хоча спав усього кілька годин після вечірки. Аж раптом довідуєшся, що зустріч скасували. І ти б краще знову приліг та поспав, але кава не дає! Що робити? Маємо щодо цього кілька порад.

Попий теплої води

Ефект споживання кофеїну можна полегшити теплою водою. Звісно, сама вода безпосередньо не сприяє виведенню кофеїну, але – може допомогти тобі швидко подолати вплив кави, зберігаючи рівень заводнення.

Чому пити треба саме теплу воду? Якщо будеш пити теплу воду невеликими ковтками, твій метаболізм активізується, температура тіла трішки підвищиться, що у підсумку прискорить кровообіг – а отже й виведення кофеїну. Плюс і сам кофеїн має сечогінну дію, тож вода стане в пригоді.



Тепер ти знатимеш, як позбутися впливу кофеїну на організм / Фото @fxquadro

Вдайся до фізичної активності

Щоб не відчувати збудження та бадьорість від кофеїну, спали зайву енергію за допомогою фізичних вправ! Ти вже знаєш, кофеїн розщеплюється швидше завдяки прискоренню метаболізму, а під час тренування саме це й відбувається.

Які саме вправи виконати? Пасують і легка йога, розтяжка, і пробіжка підтюпцем. Навіть сходами пройтися вгору та вниз кілька поверхів буде чудовим рішенням.

Поїж

Ще один спосіб позбутися кофеїну – поїсти щось із високим вмістом якісного білка та вітамінів. Річ у тім, що кава, особливо натщесерце, сприяє секреції шлункової кислоти – а коли ти їси білок, шлункова кислота нейтралізується, як і реакція на кофеїн.

Також у поміч будуть капуста (усіх видів – звичайна, пекінська, цвітна, брюссельська тощо) та броколі – вони теж прискорюють метаболізм, а ще й багаті антиоксидантами та діють як детоксикант, який виводить кофеїн з організму за стислий час.

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