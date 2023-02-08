Ясна річ, що не спати – погано. Але бувають випадки, коли ми просто не можемо заснути. І на це могла вплинути твоя активність упродовж дня. Ми розповімо, що потрібно зробити, щоб відпочинок уночі був максимально ефективним і приносив бажані результати.

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За даними Sleep Foundation, те, що ти робиш упродовж дня, також може впливати на якість сну. А "ідеальна" рутина складається з 4 основних пунктів. Про них ми і поговоримо.

1. Достатнє перебування на сонці

Важливо пам'ятати, що в організмі є свого роду внутрішній годинник. Він допомагає тобі спати, прокидатися та робити багато інших справ. І на нього безпосередньо впливає сонячне світло та темрява.

Що стосується сонячного світла, воно забезпечує тебе вітаміном D, допомагає покращити настрій. Ба більше, може бути чудовим способом міцно спати. Рекомендується починати свій день з прогулянки. Тож якщо на вулиці світить сонце – не полінуйся вибратися бодай на пів години.



Маєш можливість – прогуляйся у сонячний день / Фото freepik

2. Будь фізично активним

Існують усілякі медичні дослідження, які підтверджують, що залишатися активним необхідно. Існує певна кількість хвилин, які варто присвятити тренуванням. Це дозволить позбутися зайвої ваги, наростити витривалість та м'язову масу, покращити сон та подарувати енергію.

Фонд сну стверджує, що якщо ти прагнеш добре виспатися, то слід приділяти фізичній активності бодай 20 хвилин на день. Це може бути навіть проста прогулянка. Тож після роботи можеш відмовитися від громадського транспорту та ногами дістатися дому. Це позитивно вплине на твій сон.

3. Май план харчування

Віриш чи ні, але те, що та коли ти їси, також може позитивно або негативно вплинути на якість та тривалість сну. Відбувається так, що голод може завадити тобі заснути. Але і дуже важка вечеря також негативно впливає на відпочинок уночі.

Рекомендується, щоб твоя вечеря не була надто важкою. А ще бажано намагатися їсти в певний час, щоб твоє тіло звикло до графіка. І тоді організм знатиме, що через певний час він повинен відпочивати.



Уникай важкої їжі на вечерю / Фото wayhomestudio

4. Ніякого кофеїну на ніч

Кофеїн може допомогти тобі отримати більше енергії та розбудити тебе зранку. Натомість вдень та ввечері він може стати найлютішим ворогом твого сну.

Фонд пояснює, що він може залишатися у твоєму тілі впродовж кількох годин. Тому бажано відмовитися від кави та інших кофеїновмісних напоїв у другій половині дня. Якщо ж цього не зробити, то тебе може мучити безсоння.

Візьми на озброєння ці поради, щоб твій сон був міцним і здоровим. Пам'ятай, що твоя активність, або її відсутність, впливає на якість сну. Потурбуйся про себе та зроби все від себе належне, щоб відпочинок уночі був максимально результативним.

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Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Якщо ти спостерігаєш серйозні проблеми зі сном – звернися до лікаря за консультацією. Не зволікай!