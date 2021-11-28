Як скласти сорочку у валізу так, щоб вона не пом'ялася
Джерело:Art Of Manliness
Під час пакування валізи люди діляться на два типи: одні хаотично закидають речі, а інші підходять до цього питання з максимальною педантичністю. І саме другий варіант допоможе тобі після перельоту витягнути не гору пом'ятого одягу. Ми ж поділимося лайфхаком, як правильно скласти сорочку у валізу.
Ясна річ, що для повсякденних речей, таких як футболки, спідня білизна та шорти, можна використовувати метод "рулон". Він дозволить заощадити місце й ефективно розкласти одяг.
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Але варто розуміти, що цей спосіб негативно впливає на той одяг, який схильний до появи складок. Тож класичні сорочки потрібно складати інакше. І ми знаємо, як це робити. Візьми на озброєння хитрість, яка допоможе акуратно спакувати сорочку у валізу. Усе для того, щоб після поїздки можна було її одягнути без прасування.
Як правильно скласти сорочку у валізу
- Застібни усі ґудзики на сорочці та розправ її. Зробити це можна, наприклад, на ліжку.
- Склади рукава навхрест за спину.
- Підійми рукава так, щоб вони торкалися коміра сорочки.
- Умовно поділи сорочку на три частини: ліве та праве плече, а також середину. Склади ці частини, ніби мапу у подорожі.
- Умовно поділи сорочку на три частини по довжині. Склади її, закочуючи знизу.
- Поклади у валізу. Готово!
Як правильно скласти сорочку у валізу / Ілюстрація Ted Slampyak
Якщо ж після перельоту на сорочці таки залишаться складки, то ми рекомендуємо сходити в душ. Під час цього повісь сорочку на вішак у ванній-кімнаті. За допомогою пару можна буде розгладити складки, які утворилися. Перевірено!
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Візьми на озброєння цей лайфхак. З його допомогою можна буде акуратно скласти класичні сорочки, щоб вони не втрачали свій зовнішній вигляд після подорожей. І нехай цих мандрівок у твоєму житті стає все більше!