Як скласти сорочку у валізу так, щоб вона не пом'ялася

Під час пакування валізи люди діляться на два типи: одні хаотично закидають речі, а інші підходять до цього питання з максимальною педантичністю. І саме другий варіант допоможе тобі після перельоту витягнути не гору пом'ятого одягу. Ми ж поділимося лайфхаком, як правильно скласти сорочку у валізу.

Ясна річ, що для повсякденних речей, таких як футболки, спідня білизна та шорти, можна використовувати метод "рулон". Він дозволить заощадити місце й ефективно розкласти одяг.

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Але варто розуміти, що цей спосіб негативно впливає на той одяг, який схильний до появи складок. Тож класичні сорочки потрібно складати інакше. І ми знаємо, як це робити. Візьми на озброєння хитрість, яка допоможе акуратно спакувати сорочку у валізу. Усе для того, щоб після поїздки можна було її одягнути без прасування.

Як правильно скласти сорочку у валізу

Застібни усі ґудзики на сорочці та розправ її. Зробити це можна, наприклад, на ліжку. Склади рукава навхрест за спину. Підійми рукава так, щоб вони торкалися коміра сорочки. Умовно поділи сорочку на три частини: ліве та праве плече, а також середину. Склади ці частини, ніби мапу у подорожі. Умовно поділи сорочку на три частини по довжині. Склади її, закочуючи знизу. Поклади у валізу. Готово!



Як правильно скласти сорочку у валізу / Ілюстрація Ted Slampyak

Якщо ж після перельоту на сорочці таки залишаться складки, то ми рекомендуємо сходити в душ. Під час цього повісь сорочку на вішак у ванній-кімнаті. За допомогою пару можна буде розгладити складки, які утворилися. Перевірено!

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Візьми на озброєння цей лайфхак. З його допомогою можна буде акуратно скласти класичні сорочки, щоб вони не втрачали свій зовнішній вигляд після подорожей. І нехай цих мандрівок у твоєму житті стає все більше!