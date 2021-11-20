Є низка речей, які не потребують маніпуляцій з праскою. А все тому, що вони виготовлені з матеріалів, які або не схильні до складок, або не товаришують з високими температурами. Розповідаємо, які елементи свого гардероба можна ніколи не прасувати.

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Джинсовий одяг

Джинси або джинсову куртку потрібно просто витягнути з пральної машини та висушити. Головне – прати їх окремо, щоб не з'являлися складки. Також після прання варто одяг струсити, щоб він вирівнявся. Сорочку або куртку вішай на вішак, а джинси – повісь або просто розклади акуратно на сушарці.

Якщо ти вже й дуже хочеш прасувати джинсовий одяг, то ми не забороняємо це робити. Але знай, що це не обов'язково.



Одяг з джинсової тканини не потрібно прасувати / Фото Jonny Hayes

Вовна

Це універсальний матеріал. Шерсть після прання у жодному разі не можна класти до сушарки, щоб вона не зморщилася. Їй просто потрібно дати висохнути, розклавши рівно.

Загалом на вовняному одязі рідко можна побачити складки. Тож і прасувати його не потрібно.

Кашемір

Кашемір – дуже м'яка тканина та трохи схожа на шовк. Але вона пропонує зовсім інше відчуття. Зазвичай він використовується у светрах, які не можна прасувати. Пом'яти одяг з кашеміру можливо, але складки прибираються без праски.

Для цього достатньо буде обробити одяг паром або випрати його. Усе це дозволить повернути вбранню ідеальний вигляд.

Поліестер

Цей матеріал ніколи не вимагає прасування. Особливо це стосується тих випадків, коли вбрання містить 100% поліестеру. Але ми любимо цей матеріал тому, що він досить зручний і простий у носінні.

Якщо вже й утворюються складки, то позбутися їх можна за допомогою води. Намочи пом'яте місце та висуши за низької температури.



Синтетичні тканини не потребують прасування / Фото Thái An

Трикотаж

Як правило, одяг цього типу складно пом'яти. Товщина трикотажного полотна надає одягу неповторний і трохи грубий вигляд, що дозволяє не думати про праску. Доступні різні види трикотажу: з бавовни, шерсті або синтетичних волокон.

Тебе ж ми закликаємо не підходити до трикотажу з праскою. Вона тут явно зайва.

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Маємо надію, що тепер у тебе з'явиться трохи більше вільного часу. Воно й не дивно, адже тепер прасувати потрібно буде значно менше речей. Якщо ти взагалі їх прасував...