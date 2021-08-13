Комплексом вправ поділився танцюючий фітнес-тренер Нік Волкер. Спробуй і ти виконати це тренування, щоб працювати над своїм тілом. Гайда ставати кращою версією себе вчорашнього!

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"Хоча й біг може бути відмінним варіантом для деяких людей, я виявив, що робота з високою інтенсивністю суттєво підвищує ефективність процесу спалювання жиру", – поділився Нік Волкер.

Він рекомендує кілька простих вправ з гантелею, які допоможуть тобі спалити максимум калорій за надзвичайно короткий проміжок часу. Готовий?

Швидке кардіо з гантелею

Гойдалки: 4 підходи по 15 повторень;

4 підходи по 15 повторень; Присідання з навантаженням на одну руку: 4 підходи по 10 повторень на кожну руку;

4 підходи по 10 повторень на кожну руку; Стрибки через гантелю: 4 підходи по 30 секунд.

Нік Волкер рекомендує відпочивати по 15 – 30 секунд між кожною вправою.

Дивися на відео, як правильно виконувати тренування від Ніка Волкера:

А ще він нагадує про те, що кожне тренування повинне приносити тобі задоволення. Адже для чого усе це, якщо ти страждаєш, працюючи над тілом своєї мрії?

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Спробуй виконати цей простий комплекс вправ. З його допомогою ти зможеш не лише ефективно спалити зайвий жир, а й неабияк попрацювати над рельєфом.