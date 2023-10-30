Усе для того, щоб визначити, що насправді робить нас більш чи менш привабливими для когось. Були знайдені різні відповіді, деякі з них пов'язані із зовнішністю, а інші – з особистістю.

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Тепер, якщо ми подивимося на останнє опитування, проведене для дослідження Tinder "Майбутнє знайомств 2023", ми повинні додати до списку ще одну особливість. Вона, можливо, до цього часу ніколи не спадала тобі на думку, але вона демонструє зміни, яких зазнало суспільство, а також відображає пріоритети молодих людей.

75 % опитаних зазначили, що вважають людину більш привабливою, якщо вона працює над своїм психічним добробутом або готова робити це в майбутньому.

Чому? Для більшості представників цього покоління психічне здоров'я – один з найважливіших аспектів їхнього життя. І вони присвячують час підвищенню впевненості та самооцінки або мають на меті зробити це в найближчі 3 – 5 років.



Дівчата покоління Z шукають тих, хто піклується про психічне здоров'я / Фото freepik

Настільки, що серед списку найпривабливіших інтересів, створеного додатком, турбота про себе – на четвертій позиції, що, ймовірно, не з'явилося б у тому ж рейтингу, якби міленіалам поставили те ж саме запитання 10 років тому.

Отже, саме ця характеристика є найбільш привабливою для покоління Z.

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Турбота про психічний добробут має важливе значення для здорових, щасливих і довготривалих стосунків. Знання своїх почуттів, вміння говорити про них і вміння керувати ними важливі для того, щоб бути щасливими з собою та іншими. Тож, якщо ти ще не почав, зараз найкращий час для цього.