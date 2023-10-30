Все для того, чтобы определить, что действительно делает нас более или менее привлекательными для кого-то. Были найдены разные ответы, некоторые из них связаны с внешностью, а другие – с личностью.

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Теперь, если мы посмотрим на последний опрос, проведенный для исследования Tinder "Будущее знакомств 2023", мы должны добавить в список еще одну особенность. Она, возможно, до сих пор никогда не приходила тебе в голову, но она демонстрирует изменения, которые претерпело общество, а также отражает приоритеты молодых людей.

75% опрошенных отметили, что считают человека более привлекательным, если он работает над своим психическим благополучием или готов делать это в будущем.

Почему? Для большинства представителей этого поколения психическое здоровье – один из важнейших аспектов жизни. И они посвящают время повышению уверенности и самооценки или преследуют цель сделать это в ближайшие 3 – 5 лет.



Девушки поколения Z ищут тех, кто заботится о психическом здоровье / Фото freepik

Настолько, что среди списка привлекательных интересов, созданного приложением, забота о себе – на четвертой позиции, что, вероятно, не появилось бы в том же рейтинге, если бы миллениалам задали тот же вопрос 10 лет назад.

Итак, именно эта характеристика наиболее привлекательна для поколения Z.

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Забота о психическом благополучии имеет важное значение для здоровых, счастливых и долговременных отношений. Знание своих чувств, умение говорить о них и умение управлять ими важными для того, чтобы быть счастливыми с собой и другими. Так что, если ты еще не начал, сейчас лучшее время для этого.