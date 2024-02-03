Річ у тім, що перше враження може змусити інших людей захотіти почути те, що ми хочемо сказати, дати нам відчуття, що ми цікаві, розумні, симпатичні або здібні, тому про це потрібно подбати, і це можна зробити ще до того, як ти скажеш хоч одне слово.

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Твій імідж має значення, навіть психологія стверджує, що коли ти маєш добрий вигляд, ти також почуваєшся добре, більш мотивованим, впевненим, сильним і навіть можеш бути продуктивнішим. І мова йде не лише про зачіску чи зволожувальний крем на обличчі. Те, що ти носиш, і те, як ти одягаєшся, також має позитивний чи негативний вплив.

Що ти відчуваєш, коли одягаєш свої улюблені джинси або сорочку, яка робить тебе таким привабливим? Напевно, ти почуваєшся чудово, і це передається іншим. Крім того, одяг, який ти носиш, може повідомити людям навколо певні важливі речі, наприклад, що ти зайнятий керівник, креативний художник або людина, яка дбає про деталі.

Перевага одягу полягає в тому, що за допомогою кількох простих коригувань ти можеш створити потрібний ефект і опанувати мистецтво справляти гарне перше враження. Далі ми поділимося кількома дієвими порадами.

Віднеси улюблені речі до кравця

На думку експертів Forbes, надзвичайно важливо підганяти свій одяг перед тим, як носити його на публіці, оскільки саме це допомагає йому мати кращий вигляд, дорожчий і приємніший.

Звичайно, тобі не обов'язково робити це з усіма речами (футболка, можливо, не потребуватиме коригування), але рекомендується робити це з твоїми улюбленими речами, тими, які ти збираєшся вдягати у важливих випадках, або тими, які ти хочеш одягнути, щоб, наприклад, справити враження на людину, яка проводила з тобою співбесіду при прийомі на роботу.



Одяг має бути підігнаний під твою фігуру / Фото halayalex

Мало хто має ідеальний одяг, який сидить на ньому одразу з магазину, але індивідуальне пошиття може коштувати дуже дорого, тому найкращим варіантом буде звернутися до кравця, якому ти довіряєш.

Скористайся теорією кольору

Ти можеш поєднувати з одягом будь-які кольори, але ти повинен розуміти, що, згідно з теорією кольору, різні кольори мають різні значення та ефекти.

Наприклад, Business Insider стверджує, що червоний колір надає більше енергії, а помаранчевий допомагає людям відчувати себе врівноваженими. В той самий час теорія кольору стверджує, що синій колір передає спокій, впевненість, чесність і авторитет. Тому розумно обирати колір залежно від того, якого ефекту ти хочеш досягти.

Подбай про стан свого одягу

Стан твого одягу, аксесуарів та матеріалу – це деталі, які можуть допомогти перетворити твій образ, зробити його більш завершеним, потужним та ідентифікувати тебе як людину, яка знає, що робить.

Перш за все, важливо подбати про те, щоб твій одяг не був брудним, зім'ятим або пошкодженим. Потім подумай про комбінації та аксесуари, які ти збираєшся використовувати, адже саме вони можуть надати ті останні штрихи, які допоможуть зробити образ незабутнім.

Розуміння дрес-коду і як його порушувати

Дрес-код – це не викарбувані на камені правила, але їх важливо враховувати, щоб не припускатися помилок і не виглядати незграбною людиною в закладі.

Дрес-код – це скоріше посібник, який допоможе тобі зрозуміти, що можна, а що заборонено, і наскільки ти можеш грати і порушувати правила, щоб проявити свою індивідуальність, не виглядаючи при цьому недоречно.



Важливо розуміти дрес-код і вміти його порушувати / Фото halayalex

Не жертвуй комфортом

Важливо експериментувати, приміряти на себе різні речі і знаходити те, що підходить саме тобі. Потрібно шукати речі, які відповідають твоїм потребам і "правилам", але не доходячи до того, що ти відчуваєш себе невпевнено або фізично некомфортно.

Оскільки дискомфорт може змусити тебе виглядати нервовим, занепокоєним або навіть наляканим, він передається і іншим людям, а це може зіпсувати перше враження.

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Прислухайся до цих порад. Вони допоможуть тобі мати впевнений вигляд, обираючи одяг, який дозволить підкреслювати твій характер і настрій.