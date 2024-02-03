Дело в том, что первое впечатление может заставить других людей захотеть услышать то, что мы хотим сказать, дать нам чувство, что мы интересны, умные, симпатичные или способные, поэтому об этом нужно позаботиться, и это можно сделать еще до того, как ты скажешь хоть одно слово.

Стоит внимания Классическая, премиальная или ароматизированная: выбери водку и пройди тест о твоем характере

Твой имидж имеет значение, даже психология утверждает, что когда ты хорошо выглядишь, ты также чувствуешь себя хорошо, более мотивированным, уверенным, сильным и даже можешь быть более продуктивным. И речь идет не только о прическе или увлажняющем креме на лице. То, что ты носишь, и то, как ты одеваешься, также имеет положительное или отрицательное влияние.

Что ты чувствуешь, когда надеваешь свои любимые джинсы или рубашку, которая делает тебя таким привлекательным? Наверняка, ты чувствуешь себя прекрасно, и это передается другим. Кроме того, одежда, которую ты носишь, может сообщить людям вокруг определенные важные вещи, например, что ты занятой руководитель, креативный художник или человек, который заботится о деталях.

Преимущество одежды заключается в том, что с помощью нескольких простых корректировок ты можешь создать нужный эффект и овладеть искусством производить хорошее первое впечатление. Далее мы поделимся несколькими действенными советами.

Отнеси любимые вещи к портному

По мнению экспертов Forbes, чрезвычайно важно подгонять свою одежду перед тем, как носить ее на публике, поскольку именно это помогает ей выглядеть лучше, дороже и приятнее.

Конечно, тебе не обязательно делать это со всеми вещами (футболка, возможно, не потребует корректировки), но рекомендуется делать это с твоими любимыми вещами, теми, которые ты собираешься надевать в важных случаях, или теми, которые ты хочешь одеть, чтобы, например, произвести впечатление на человека, который проводил с тобой собеседование при приеме на работу.



Одежда должна быть подогнана под твою фигуру / Фото halayalex

Мало кто имеет идеальную одежду, которая сидит на нем сразу из магазина, но индивидуальный пошив может стоить очень дорого, поэтому лучшим вариантом будет обратиться к портному, которому ты доверяешь.

Воспользуйся теорией цвета

Ты можешь сочетать с одеждой любые цвета, но ты должен понимать, что, согласно теории цвета, разные цвета имеют разные значения и эффекты.

Например, Business Insider утверждает, что красный цвет придает больше энергии, а оранжевый помогает людям чувствовать себя уравновешенными. В то же время теория цвета утверждает, что синий цвет передает спокойствие, уверенность, честность и авторитет. Поэтому разумно выбирать цвет в зависимости от того, какого эффекта ты хочешь достичь.

Позаботься о состоянии своей одежды

Состояние твоей одежды, аксессуаров и материала – это детали, которые могут помочь превратить твой образ, сделать его более завершенным, мощным и идентифицировать тебя как человека, который знает, что делает.

Прежде всего, важно позаботиться о том, чтобы твоя одежда не была грязной, смятой или поврежденной. Затем подумай о комбинациях и аксессуарах, которые ты собираешься использовать, ведь именно они могут придать те последние штрихи, которые помогут сделать образ незабываемым.

Понимание дресс-кода и как его нарушать

Дресс-код – это не высеченные на камне правила, но их важно учитывать, чтобы не допускать ошибок и не выглядеть неуклюжим человеком в заведении.

Дресс-код – это скорее пособие, которое поможет тебе понять, что можно, а что запрещено, и насколько ты можешь играть и нарушать правила, чтобы проявить свою индивидуальность, не выглядя при этом неуместно.



Важно понимать дресс-код и уметь его нарушать / Фото halayalex

Не жертвуй комфортом

Важно экспериментировать, примерять на себя разные вещи и находить то, что подходит именно тебе. Нужно искать вещи, которые соответствуют твоим потребностям и "правилам", но не доходя до того, что ты чувствуешь себя неуверенно или физически некомфортно.

Поскольку дискомфорт может заставить тебя выглядеть нервным, обеспокоенным или даже напуганным, он передается и другим людям, а это может испортить первое впечатление.

Смотри также Лучшие мужские образы Недели моды в Париже 2024: фото звезд, которые вдохновят стильно одеваться

Прислушайся к этим советам. Они помогут тебе выглядеть уверенно, выбирая одежду, которая позволит подчеркивать твой характер и настроение.