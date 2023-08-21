Це може вважатися кліше, але перше враження, яке ми справляємо на когось, дійсно має велике значення. Так нас бачать, судять і оцінюють. Перший раз, коли організація бачить нас як потенційного працівника, перший раз, коли на побаченні думають про нас як про особливу людину, яку шукають.

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Ось 5 речей, які ми повинні зробити, щоб справити гарне перше враження. Варто скористатися цими порадами, щоб досягнути успіху у майбутньому.

1. Дивися в очі!

Ніщо так не працює проти тебе, як те, що ти не дивишся прямо на людину під час розмови з нею. Не встановлюючи зоровий контакт, ти або демонструєш низький рівень самовпевненості, або відсутність інтересу. І те, і інше не допомагає справити хороше перше враження ні на кого.



Варто підтримувати зоровий контакт з людиною / Фото Drobot Dean

2. Комфорт над стилем

Незалежно від того, збираєшся ти на побачення чи збираєшся на співбесіду, одягни те, що допоможе тобі мати чудовий вигляд, але при цьому тобі буде комфортно. Якщо ти збираєшся виглядати незграбно, намагаючись підкреслити свій стиль, або постійно поправляти одяг, це не дуже допоможе твоєму зовнішньому вигляду чи гарному першому враженню, яке ти намагаєшся справити.

3. Будь пунктуальним

Ти ніколи не повинен змушувати когось чекати, пам'ятаєш? Жінка, яка погодилася піти з тобою на побачення, не має чекати через твої клопоти, пов'язані з заторами. Співбесіда або робоча зустріч призначені на певний час не просто так. Прибуття вчасно показує, що ти поважаєш іншу людину. Це безперечно перший крок до того, щоб справити на них гарне перше враження.

4. Знай, чого ти хочеш

Чому ти претендуєш на цю роботу? На яке підвищення ти прагнеш? Ти шукаєш серйозних зобов'язань? Якою б не була нагода, завжди май чітку причину. Коли ти знаєш, навіщо ти там, ти не тільки будеш упевненішим, але й будеш виглядати людиною, яка на своєму місці.



Важливо чітко розуміти, чого ти хочеш / Фото Arthur Hidden

5. Скажи це з усмішкою

Приємний вигляд обличчя значною мірою сприяє справі гарного першого враження. Посміхайся, коли розмовляєш з іншою людиною: вона приділила тобі свій час, і найменше, що вона заслуговує, це твоя найкраща, найввічливіша поведінка. Якщо ти не впевнений у своїй посмішці або в тому, як вона виглядає, потренуйтеся перед дзеркалом заздалегідь. Ідея полягає в тому, щоб виглядати теплим і не бути награним.

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Скористайся цими порадами. Вони допоможуть справити перше враження так, щоб не лише запам'ятатися людині, а й досягнути поставлених перед собою цілей.