Это может считаться клише, но первое впечатление, которое мы производим на кого-то, действительно имеет большое значение. Так нас видят, судят и оценивают. Первый раз, когда организация видит нас как потенциального работника, первый раз, когда на свидании думают о нас как об особом человеке, которого ищут.

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Вот 5 вещей, которые мы должны сделать, чтобы произвести хорошее первое впечатление. Следует воспользоваться этими советами, чтобы добиться успеха в будущем.

1. Смотри в глаза!

Ничто так не работает против тебя, как то, что ты не смотришь прямо на человека во время разговора с ним. Не устанавливая зрительный контакт, ты или демонстрируешь низкий уровень самоуверенности или отсутствие интереса. И то и другое не помогает произвести хорошее первое впечатление ни на кого.



Следует поддерживать зрительный контакт с человеком / Фото Drobot Dean

2. Комфорт над стилем

Независимо от того, собираешься ли ты на свидание или собираешься на собеседование, одень то, что поможет тебе выглядеть великолепно, но при этом тебе будет комфортно. Если ты собираешься выглядеть неуклюже, пытаясь подчеркнуть свой стиль или постоянно поправлять одежду, это не очень поможет твоему внешнему виду или хорошему первому впечатлению, которое ты пытаешься произвести.

3. Будь пунктуальным

Ты никогда не должен заставлять кого-то ждать, помнишь? Женщина, которая согласилась пойти с тобой на свидание, не должна ждать из-за твоих хлопот, связанных с пробками. Собеседование или рабочая встреча предназначены на время не просто так. Прибытие вовремя показывает, что ты уважаешь другого человека. Это, безусловно, первый шаг к тому, чтобы произвести на них хорошее первое впечатление.

4. Знай, чего ты хочешь

Почему ты претендуешь на работу? Какого повышения ты стремишься? Ты ищешь серьезные обязательства? Какой бы ни был случай, всегда имей четкую причину. Если ты знаешь, зачем ты там, ты не только будешь увереннее, но и будешь выглядеть человеком, который на своем месте.



Важно четко понимать, чего ты хочешь / Фото Arthur Hidden

5. Скажи это с улыбкой

Приятный вид лица в значительной степени способствует делу хорошего первого впечатления. Улыбайся, когда разговариваешь с другим человеком: он уделил тебе свое время, и меньше всего, что он заслуживает, это твое самое лучшее, самое вежливое поведение. Если ты не уверен в своей улыбке или в том, как она выглядит, потренируйтесь перед зеркалом заранее. Идея состоит в том, чтобы выглядеть тёплым и не быть наигранным.

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Воспользуйся этими советами. Они помогут произвести первое впечатление так, чтобы не только запомниться человеку, но и достичь поставленных целей.