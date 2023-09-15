Коли мовиться про кар'єру, подобається тобі це чи ні, але те, як тебе сприймає бос, зазвичай впливає і на зарплату, і на бонуси, і на просування по службі. Ти можеш стверджувати, що твоя якісна робота говорить сама за себе, але якщо з керівником ти не ладнаєш, від цього точно буде більше шкоди, ніж користі.