Когда речь о карьере, нравится тебе это или нет, но то, как тебя воспринимает босс, обычно влияет и на зарплату, и на бонусы, и на продвижение по службе. Ты можешь утверждать, что твоя качественная работа говорит сама за себя, но если с руководителем ты не ладишь, от этого точно будет больше вреда, чем пользы.