Для создания положительной рабочей атмосферы ладить с руководителями – это беспроигрышная ситуация в долгосрочной перспективе, особенно в плане карьеры. Но важно знать, как достигать этой атмосферы и поддерживать ее, не выглядя при этом подхалимом. Вот, например, несколько разумных стратегий, которые помогут в этом.
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Попробуй эти 5 подсказок, чтобы впечатлить босса и ускорить карьерный рост
Эффективно общайся
- Прозрачность в общении с боссом (независимо от того, идет речь о прогрессе, вызовах или успехах) может помочь построить доверие. Ищи обратную связь, но также будь восприимчив к предложениям и ожиданиям "сверху". Даже если ты не согласен с руководителем, будь честным и вежливым, не показывай несогласие публично, особенно во время важных встреч или совещаний.
- К слову, ваше общение необязательно должно быть чисто рабочим. Выясни, что нравится или не нравится руководителю, и поговори об этом с ним в открытом диалоге. Речь идет о книге, которую он или она читает, или о сериале, который сейчас на слуху – такой разговор покажет, что тебе не безразлично и что у вас могут быть схожие интересы.
Прояви инициативу
- Лучший способ произвести впечатление на босса – выполнять свою работу надежно и качественно. Но – иногда добровольно берись за новые проекты. Убедись, что у тебя достаточно времени и энергии, чтобы хорошо выполнить любое дело, за которое ты взялся, чтобы произвести впечатление.
- Согласуй свои цели с целями руководителя или предложи ему взять на себя часть его работы. Это не только демонстрирует энтузиазм и желание развиваться, но и показывает, что ты – командный игрок и готов брать на себя ответственность.
К любому руководителю можно найти подход, оставаясь профессионалом / Фото freepik
Находи решение
- Если есть где-то в работе проблема, не просто указывай на нее. Развяжи проблему, найди решение. Не полагайся на то, что босс сам будет устранять каждую проблему и уберет любой беспорядок.
- Развивай критическое мышление и навыки устранения проблем, которые помогут тебе не только в работе, но и вообще в жизни.
Демонстрируй адаптивность
- Приспособь свой стиль работы к стилю работы руководителя. К примеру, если он предпочитает общение по электронной почте, то придерживайся и ты этого. Если он предпочитает телефонный разговор, а не личную встречу, то так и делай.
- Это не только эффективный способ общения с руководителем – это просто облегчает ему жизнь, особенно если ты новичок в организации и ее методах. Будь открыт к переменам, это покажет, что ты можешь справиться с разными задачами и легко учишься.
Показывай лояльность
- Лояльность – это не значит, что ты соглашаешься со всем, что говорит босс. Но если ты хочешь быть у него в "белом списке", возможно, тебе придется смириться с некоторыми его недостатками.
- У всех есть странности, которые тебе могут не очень нравиться. Но если это что-то незначительное, например, какое-либо гипертрофированное поведение во время совещаний или шутки о папе, то не реагируй. Если же это что-то неуместное или то, что вызывает у тебя дискомфорт, то прислушайся к своей интуиции и инстинктам.