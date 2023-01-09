Ми не закликаємо тебе стати ідеальним. Men 24 пропонує тобі внести кілька коректив, які допоможуть зробити твоє життя кращим. Ба більше, ти станеш прикладом для наслідування. І це ж круто, погодься.

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Які якості слід прокачати чоловікові

1. Стань ініціативним

Якщо ти досі не проявляв ініціативу, то пора це зробити. Це дозволить не лише покращити стосунки з друзями та близькими. Це також позитивно вплине на твою кар'єру та й узагалі всі сфери життя.

2. Постав перед собою мету

Варто ставити мету та досягати її. Жити без мети складно та нудно. Ми рекомендуємо ставити собі великі та малі цілі. Це дозволить досягати їх та закривати, що додаватиме тобі наснаги. Якщо ж ставити лише великі, то високі шанси, що ти їх не досягнеш і втратиш через це мотивацію.



Став перед собою великі та малі цілі та досягай їх / Фото yanalya

3. Відповідай за себе

Варто розуміти, що ти повинен бути відповідальним за себе. Якщо ти досі не опанував пральну машину, то пора це зробити. Це також стосується інших сфер життя. Пам'ятай, що тобі варто вміти піклуватися про себе. Це додає тобі низки балів у скарбнику.

4. Стань сміливим

Відразу ж обмовимося, що боятися нормально. Але це не заважає тобі прокачувати власну сміливість. Мовиться не про прогулянки поблизу прірви. У цьому випадку слід розуміти, що тобі сміливість потрібна для того, щоб ризикувати та втілювати у життя свої найсміливіші ідеї та плани.

5. Слідкуй за своєю поведінкою

Ми не закликаємо тебе відразу ж бути джентльменом. Але тобі однозначно потрібно буде переглянути свою поведінку. Навчися правильно спілкуватися та поводитися з людьми. Опануй столовий етикет. Пам'ятай про те, що за різних умов твоя поведінка та манери можуть і повинні відрізнятися. Тож балансуй. Але водночас не втрачай у всьому цьому себе.

6. Допомагай своїм

Ти опанував піклування про себе? Пора тоді взятися за турботу про тих, хто поруч. Підтримуй своїх людей. Будь з ними тоді, коли їм потрібно. Не лінуйся іноді писати або телефонувати. Демонструй свою присутність у їхньому житті. Нехай вони не забувають, що поруч є ті, хто дарує їм спокій, затишок.



Допомагай тим, хто поруч / Фото jcomp

7. Слідкуй за кордонами

Це важливий момент. Якщо ти лиш познайомився з дівчиною, то варто шанувати її особисті кордони. Також тобі варто потурбуватися про себе. Не дозволяй, наприклад, тій же роботі красти твоє особисте життя.

8. Будь прямолінійним

Ми рекомендуємо тобі прокачувати прямолінійність. Але важливо пам'ятати, що це не означає, що ти зобов'язаний усіх засипати своєю прямолінійністю. Іноді варто тримати язик за зубами, щоб нікого не образити та не скривдити. Водночас твоя прямолінійність дозволить людям навколо бути впевненими, що ти з ними максимально щирий. А це зараз дуже важливо.

9. Будь ефективним і компетентним

Ти не можеш знати все на світі. Але було б не зайвим, якби ти мав бодай поверхневі знання у багатьох сферах. По-перше, це дозволить тобі спілкуватися з абсолютно різними людьми. По-друге, ці знання можуть тобі знадобитися.

Також варто пам'ятати про свою ефективність. Все, що ти робиш, потрібно виконувати на совість та вкладати в це душу. Це однозначно круто вплине на тебе та твоє життя.



Прокачуй свою компетентність й ефективність / Фото cookie_studio

10. Будь грізним

Але в міру. Це не означає, що тебе повинні всі боятися. Але це передбачає трансляцію того, що ти будеш захищати себе та тих, кого любиш і цінуєш.

11. Прагни до самовдосконалення

Ти, звичайно ж, можеш стояти на місці. Але ми вважаємо, що це максимально нудно. Прагни до самовдосконалення. Прокачуй навички, які будуть корисними на роботі. Займайся спортом. Читай хорошу та якісну літературу. Наповнюй своє життя та роби його крутим і цікавим. Прагни до досконалості, але не стань її заручником.

12. Будь упевненим у собі

Остання наша порада цього разу. Прокачуй упевненість у собі. Пам'ятай, що такі чоловіки подобаються іншим. Їм легше досягати поставлених цілей. Вір у себе, і в тебе повірять інші. Усе просто.

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Прокачуй ці якості. Якщо не можеш усі, то це не біда. Бодай однієї буде достатньо, щоб зробити твоє життя кращим, цікавішим і яскравішим. Працюй над собою. Стань кращою версією себе вчорашнього. Тобі сподобається.