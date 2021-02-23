Будь справжнім джентльменом: 5 простих порад для сучасного чоловіка

Бути джентльменом – це не лише про те, щоб ти відчиняв двері перед своєю коханою, а також відсував їй стілець. Це також і про манери, подачу та відчуття себе. Якщо ти хочеш бути галантним і вражати свою другу половинку, не забувай про базові правила, які зроблять з тебе справжнього джентльмена.

Твоя кохана, звичайно ж, може бути за рівність прав чоловіків і жінок. І ми чудово її розуміємо. Але кожній представниці прекрасної половини людства приємно, коли ми, чоловіки, проявляємо турботу, а також пропонуємо допомогу. Головне – робити це без тиску та нав'язування.

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Як бути справжнім джентльменом

1. Двері, стільці, пальто

Це база, яку повинен раз і на все життя запам'ятати чоловік. Якщо твоїй подрузі холодно, запропонуй їй свою куртку. Якщо у вагоні метро їй немає за що триматися, запропонуй свою підтримку. Якщо почався дощ під час прогулянки, візьми її під руку та тримай парасольку на зручній для неї висоти. І не полінуйся притримати двері перед колегою. Ці дрібні, але приємні жести подобаються жінкам.

Але варто затямити й інше: якщо вона не хоче, щоб ти притримував перед нею двері, – не роби цього, поки вона сама не попросить. Домовилися?



Не забудь поправити перед нею крісло у ресторані / Фото Unsplash

2. Етикет за столом

Ти повинен бути галантним також і за столом. І немає значення, чи вибралися ви у дорогий ресторан, чи влаштували романтичну вечерю вдома при свічках. Якщо її склянка порожня, запропонуй їй напій. Якщо твою страву принесли, а її – ні, ні в якому разі не починай трапезу.

Будь ввічливим і уважним. Запропонуй їй сіль та перець (їх ми передаємо лише разом), спитай, чи подобається їй вечеря.

3. Вимкни телефон

Цей пункт також пов'язаний з увагою. Ти просто зобов'язаний присвячувати їй всю свою увагу, не звертаючи увагу на смартфон через кожні 3 – 4 хвилини. Перевіряти смартфон ми рекомендуємо, коли вона відійде до вбиральні. Але це зовсім не означає, що потрібно "залипати" у соцмережах. Ти ж не хочеш скласти враження, що очікував, коли вже нарешті вона встане з-за стола.



Уникай використання гаджетів під час побачення / Фото Unsplash

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4. Дай знати, що думаєш про неї

У твоєї коханої на носі важлива презентація? Тоді напиши їй і скажи, що тримаєш за неї кулачки. Твоя сестра пообіцяла нарешті ходити у спортзал? Спитай у неї, як пройшло перше тренування, і чи не потрібно наступного разу тобі піти з нею. Напередодні вихідних не полінуйся зателефонувати мамі та запросити її, наприклад, на вечерю. Такі прості прояви турботи високо оцінюються представницями прекрасної половини людства.

5. Здивуй її

Якщо твоя кохана отримує букети лише на свята, час руйнувати цю традицію. Можеш подарувати їй улюблені квіти просто без причини. Але будь обережним, щоб вона не подумала, що ти вже десь накапостив. Якщо ти прийшов на кілька годин раніше додому, спробуй поприбирати або ж приготувати вечерю. Цей жест буде для неї справжнім проявом турботи, адже кохана матиме змогу відпочити після насиченого робочого дня.



Подаруй їй несподіваний букет / Фото Unsplash

Будь не лише ввічливим, а й максимально турботливим. Твоя кохана, мама чи сестра високо оцінить старання, а також радітиме, що поруч з нею справжній галантний джентльмен.

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