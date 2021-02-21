Читай чоловічий гороскоп на тиждень 22 – 28 лютого 2021 року у статті Men 24. Астрологічний прогноз розповість, що ж чекає на твій знак Зодіаку цього тижня!

Цього тижня усім без винятку знакам Зодіаку потрібно буде присвятити максимум уваги роботі. Слід не лише закривати "хвости", а й складати звіти та плани на новий місяць. Але є й ті представники, яким вдасться знайти трохи вільного часу, який можна буде присвятити особистому життю. Читай на Men 24 актуальний чоловічий гороскоп на тиждень 22 – 28 лютого 2021 року саме для твого знаку Зодіаку.

Варте уваги Невролог назвав звичку Шерлока Голмса, яка дозволяє прокачати твій розум

Гороскоп на тиждень 22 – 28 лютого

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

Чоловікам-Овнам цього тижня не варто надто багато часу присвячувати роботі. У тебе випаде нагода викроїти достатньо свого часу, який можна буде використати з користю для себе. Можеш нарешті влаштувати побачення з дівчиною, з якою ти вже кілька тижнів намагаєшся розвіртуалитися. Не виключено, що саме вона стане твоєю коханою. Тим паче ви ж не просто так спілкуєтеся ось уже місяць.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

Тельцям варто зосередитися на власному здоров'ї цього тижня. Ти останнім часом надто багато працюєш, що не надто позитивно впливає на тебе. Спробуй уникати стресів, приділяти достатньо часу сну, а також не забувати про збалансоване харчування та фізичну активність. Якщо ж ти ігноруватимеш ці пункти, є ймовірність, що дуже швидко тобі доведеться брати лікарняний.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

Близнюкам не варто витрачати усі гроші. До зарплати залишається не так уже й мало часу, тож не потрібно свою кредитку та зарплатну картку виводити в нуль. Спробуй принаймні в останній тиждень лютого витрачатися лише на те, що тобі потрібне. У всілякі дурниці та захцянки вкладати свої фінанси зорі цього тижня не рекомендують. Це дозволить почати новий місяць без стресів.

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

Ракам цього тижня варто зосередити усю свою увагу роботі. Навчися правильно розставляти пріоритети, а також знаходити достатньо часу, який ти можеш присвятити цілком і повністю собі. Бажано цього тижня бодай кілька годин присвятити саморозвитку. Можеш, до прикладу, взятися за прочитання хорошої літератури або ж прокачати свої скіли у тій справі, яка приносить тобі задоволення.

Це цікаво Як підвищити свою продуктивність під час роботи з дому: поради Білла Гейтса

Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Чоловікам-Левам не варто дратуватися в кінці лютого. Намагайся зберігати спокій, а також холоднокровність. Якщо щось піде не по плану – не забивай собі цим голову, адже усе наше життя, як правило, не йде по плану. Намагайся виконувати усі важливі завдання у першій половині дня, адже ввечері у тебе буде багато спокус вибратися кудись в кіно або ж улюблене кафе, наприклад.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Дівам слід зосередити свою увагу коханій людині. Через надмірну кількість роботи ваші романтичні стосунки звелися нанівець, що не надто позитивно впливає на вас обох. Спробуй бодай кілька днів на тиждень присвятити цілком і повністю другій половинці. Ви можете вибратися кудись за місто або ж круто провести час вдома, готуючи щось смачненьке та насолоджуючись переглядом нових серіалів.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам варто бути обережними зі своїм темпераментом цього тижня. Ти останнім часом якийсь надто вже агресивний, що може неабияк образити твоїх друзів і рідних. Варто тобі навчитися стримувати свої емоції. Для цього можеш, наприклад, на кілька секунд зупинитися перед тим як захочеш відповісти своєму опонентові. Якщо ти цього не робитимеш, то є ймовірність, що новий місяць доведеться починати з низки вибачень.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

На Скорпіонів цього тижня очікує приємна романтична зустріч. У твоє життя повернеться людина, в яку ти був закоханий у дитинстві. І хоч це зовсім не означає, що між вами щось буде. Сама ж ностальгічна ситуація окрилятиме та даруватиме натхнення для нових звершень. Якщо ж ти один, то не проґав шанс на побудову щасливих стосунків.

Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Стрільцям потрібно зосередитися на роботі цього тижня. Тобі слід усіма силами довести своєму босові, що ти не просто протираєш штани в офісі. Спробуй взяти на себе складніші проєкти, допомагай колегам. Не забувай також про дедлайни. Їх варто дотримуватися, якщо ти не хочеш, щоб твій бос вважав тебе максимально безвідповідальним.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Чоловікам-Козерогам варто обережніше ставитися до свого здоров'я. Ти надто багато працюєш, що не вельми позитивно впливає на твоє самопочуття. Спробуй розставляти пріоритети, знаходити достатньо часу для відпочинку. Якщо ти не робитимеш цього, є всі шанси, що ти дуже швидко виснажишся та потребуватимеш не лише відпустки.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

У Водоліїв цього тижня буде казкова нагода провести час з коханою людиною, тож не проґав її. Візьми собі додатковий вихідний, щоб ви могли разом кудись поїхати. Насолоджуйтеся спільним проведенням часу, адже робота та буденні турботи забирають надто багато сил та енергії.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

Рибам варто зосередитися на саморозвитку цього тижня. Годі пливти за течією. Тобі потрібно витиснути з себе максимум, адже твій успіх у твоїх руках. Не соромся заручатися підтримкою своїх друзів і рідних. Вони залюбки допоможуть тобі, а також дадуть кілька слушних порад, які допоможуть тобі досягнути успіху.

Читай також Рольові ігри та секстинг: 5 головних секс-трендів у 2021 році