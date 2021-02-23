Быть джентльменом – это не только о том, чтобы ты открывал дверь перед своей возлюбленной, а также отодвигал ей стул. Это также и о манерах, подаче и ощущении себя. Если ты хочешь быть галантным и поражать свою вторую половинку, не забывай о базовых правилах, которые сделают из тебя настоящего джентльмена.

Твоя возлюбленная, конечно же, может быть за равенство прав мужчин и женщин. И мы прекрасно понимаем ее. Но каждой представительницы прекрасной половины человечества приятно, когда мы, мужчины, проявляем заботу, а также предлагаем помощь. Главное – делать это без давления и навязывания.

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Как быть настоящим джентльменом

1. Двери, стулья, пальто

Это база, которую должен раз и на всю жизнь запомнить мужчина. Если твоей подруге холодно, предложи ей свою куртку. Если в вагоне метро ей не за что держаться, предложи свою поддержку. Если начался дождь во время прогулки, возьми ее под руку и держи зонтик на удобной для нее высоте. И не поленись придержать дверь перед коллегой. Эти мелкие, но приятные жесты нравятся женщинам.

Но стоит запомнить и другое: если она не хочет, чтобы ты придерживал перед ней дверь, – не делай этого, пока она сама не попросит. Договорились?



Не забудь поправить перед ней кресло в ресторане / Фото Unsplash

2. Этикет за столом

Ты должен быть галантным также и за столом. И не имеет значения, выбрались вы в дорогой ресторан, или устроили романтический ужин дома при свечах. Если ее стакан пуст, предложи ей напиток. Если твоё блюдо принесли, а ее – нет, ни в коем случае не начинай трапезу.

Будь вежливым и внимательным. Предложи ей соль и перец (их мы передаем только вместе), спроси, нравится ли ей ужин.

3. Выключи телефон

Этот пункт также связан с вниманием. Ты просто обязан посвящать ей все свое внимание, не обращая внимания на смартфон через каждые 3 – 4 минуты. Проверять смартфон мы рекомендуем, когда она отойдет в туалет. Но это вовсе не означает что нужно "залипать" в соцсетях. Ты же не хочешь составить впечатление, что ожидал, когда наконец она встанет из-за стола.



Избегай использования гаджетов во время свидания / Фото Unsplash

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4. Дай знать, что думаешь о ней

В твоей возлюбленной на носу важная презентация? Тогда напиши ей и скажи, что держишь за нее кулачки. Твоя сестра пообещала наконец ходить в спортзал? Спроси у нее, как прошла первая тренировка, и не нужно ли в следующий раз тебе пойти с ней. Накануне выходных не поленись позвонить маме и пригласить ее, например, на ужин. Такие простые проявления заботы высоко оцениваются представительницами прекрасной половины человечества.

5. Удиви ее

Если твоя возлюбленная получает букеты только на праздники, время разрушать эту традицию. Можешь подарить ей любимые цветы просто без причины. Но будь осторожен, чтобы она не подумала, что ты где-то напакостил. Если ты пришел на несколько часов раньше домой, попробуй убрать или приготовить ужин. Этот жест будет для нее настоящим проявлением заботы, ведь возлюбленная сможет отдохнуть после насыщенного рабочего дня.



Подари ей неожиданный букет / Фото Unsplash

Будь не только вежливым, но и максимально заботливым. Твоя любимая, мама или сестра высоко оценит старания, а также будет радоваться, что рядом с ней настоящий галантный джентльмен.