І ти не повіриш, але відповідне бажання може змусити її імітувати оргазм. Ми далі розповімо, як розпізнати імітацію досягнення кульмінації під час сексу. А ще назвемо причини, через які це відбувається.

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Як переконатися, що вона досягла оргазму

З нами, чоловіками, усе значно простіше. Твій оргазм супроводжується еякуляцією. Тож вкрай складно його зімітувати. Хоча, задля справедливості зауважимо, що іноді ти можеш досягати кульмінації без виверження сімені. Але так буває не завжди.

Але з панянками усе значно складніше. Є певні ознаки, що вони досягають оргазму, але аж настільки очевидних, якщо бути відвертими, немає.

Сексологиня Джесс О'Рейлі зауважила, що немає ознак, які на 100% свідчать про те, що партнерка досягнула оргазму. Хтось кричить у цей момент, а хтось – лежить тихенько. Одні жінки не міняють своєю рухливості на ліжку, інші ж починають нестримно звиватися.

Деякими потенційними ознаками оргазму є скручені пальці на ногах, важке дихання, скорочення або м'язові спазми, а також набряк статевих губ,

– зазначила вона.

Експертка також згадує про сексуальне почервоніння. Партнерка може вкритися рум'янцем під час оргазму. Але його можна не помітити через тон її шкіри, косметику або ж освітлення. Сам же чудово розумієш, що світло можуть вимкнути у найбільш не відповідний момент.

Рейчел Райт, експертка зі стосунків і психотерапевтка, зауважила, що у деяких жінок спостерігається "мимовільне скорочення м'язів". Це відбувається через прискорення поглинання кисню, серцебиття.



Немає сигналів, які на 100% гарантують, що вона досягнула оргазму / Фото Emiliano Vittoriosi

Консультантка з психічного здоров'я Челсі Рід наголосила: кожна жінка РІЗНА! В однієї ти можеш спостерігати скорочення лобково-куприкових м'язів, підвищення вологості піхви або скорочення м'язів тіла. В інших жодної очевидної ознаки ти не виявиш.

Чому жінкам доводиться імітувати оргазм

Національне дослідження сексуального здоров'я та поведінки, проведене у США, виявило:

наївні 85% чоловіків свято вірять, що їхні партнерки досягали оргазму під час сексу;

тим часом серед жінок кульмінації досягали 64%.

Це означає, що 21% – фактично кожна п'ята – імітували оргазм. І ці результати свідчать про те, що це явище не є чимось рідкісним. Але чому?

О'Рейлі зауважила, що причини імітації різні. Наприклад:

доброзичливе погладжування его;

бажання покінчити з таким собі сексом;

тиск від партнера, який очікує на оргазм;

незнання того, чим насправді є цей оргазм;

бажання повторювати побачене у порно.

На жаль, ми часто змушуємо партнерку імітувати оргазм. Адже вона не хоче почуватися якось неправильно та образити тебе. Тут ми якраз повертаємося до питання зацикленості на оргазмі. Як ми розповідали раніше, ми настільки сильно сконцентровані на кульмінації, що не отримуємо всю гамму задоволення від процесу.

Чому не варто викривати її імітацію оргазму

Якщо ти зациклюєшся на тому, чи був у твоєї партнерки оргазм, це може звести секс до мінімуму. Це також може чинити надмірний тиск на неї,

– наголошує О'Райлі.

Замість того, щоб займатися пошуками "справжнього" оргазму, краще зосередитися на самому процесі. Краще дізнатися, що саме їй подобається: від емоційних до фізіологічних моментів. Говоріть про секс, задоволення. Ось на чому слід зациклюватися.



Зосереджуйтеся на процесі, а не на досягненні оргазму / Фото Dainis Graveris

Якщо ти таки підозрюєш, що вона імітує секс, то не варто панікувати. Натомість слід про це поговорити. Але не з позиції того, яка ж вона негідниця, бо прикидалася, що їй добре з тобою. Ні, тобі необхідно допомогти вам удвох знайти формулу, яка дозволить їй отримувати задоволення від сексу.

О'Райлі каже, що можна підвести до цієї розмови акуратно. Зауважити, що декому дійсно доводиться симулювати оргазм. І що ти хотів би, щоб вона допомогла тобі. Щоб ви удвох розібралися, що їй подобається, чого вона хоче у процесі, а чого – ні.

Експерти наголошують: оргазм однієї людини не має нічого спільного з якістю стосунків, цінністю людини, а також якістю сексу. Оргазм – це не єдине, чого ми повинні прагнути. Слід це нарешті визнати та озвучити для себе.

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Замість того, щоб імітацію оргазму вважати особистою образою, слід використати це. Нехай вона стане відправною точкою до вивчення вами один одного. До досягнення задоволення від самого процесу. Займайтеся сексом, насолоджуйтеся ним і один одним. І нехай оргазм буде вишенькою на цьому торті. Але вона не обов'язково має бути на ньому.

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