Ці звички можуть здатися надто банальними та простими. Але ж слід погодитися з тим фактом, що мало хто їх виробив і дотримується на щоденній основі. Чому? А тому, що ми завжди вважаємо, що знаємо все, і що нам нічого більше не треба.

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У телеграм-каналі закликають не лише звернути увагу на ці звички. Їх варто виробити, щоб у короткостроковій перспективі побачити результати, які не дозволять тобі зупинятися на досягнутому.

Виконуйте ці поради протягом місяця, і прослідкуйте за тим як зміниться ваше життя,

– кажуть автори каналу.

1. Спи 8 годин

Ми рекомендуємо приділяти сну достатньо часу. Так, відпочинок уночі дуже важливий. Від нього залежить дуже багато процесів у твоєму житті. Ти будеш продуктивнішим, робота у тренажерному залі приноситиме очевидніші результати. Та й узагалі достатня кількість відпочинку дозволить тобі бути на висоті.



Приділяй достатньо часу сну / Фото krakenimages.com

2. Пий 2 літри води на день

Кількість може коливатися від 1,5 літра до 2,5 літра. Хай там як, тобі важливо підтримувати водний баланс. Це однозначно корисно вплине як на твій зовнішній вигляд, так і самопочуття та енергію.

3. Регулярно їж фрукти та овочі

Фрукти й овочі – джерела клітковини. Не варто забувати також про вітаміни та мікро- і макроелементи. Старайся робити так, щоб на твоїй тарілці були овочі щонайменше двох різних кольорів.

4. Відмовся від солодкого

Щонайменше закликаємо мінімізувати споживання солодкого. Якщо ж тебе тягне до смаколиків, то віддай перевагу натуральним. Любиш шоколад? Тоді уважно вивчай склад. У ньому не має переважати цукор. Те ж стосується печива. Воно має бути на маслі, а не жирах невідомого походження.



Від солодкого слід відмовитися на користь свого здоров'я / Фото wayhomestudio

5. Тренуйся тричі на тиждень

Це концепція, яка дозволяє між кожним тренуванням мати день відпочинку та відновлення. А така кількість фізичної активності дозволить тобі не лише підтримувати своє тіло у формі. Ти ще й позбудешся стресу, матимеш міцніший сон і зможеш бути продуктивним і бадьорим.

6. Читай щодня по 30 хвилин

Так, надзвичайно важливо читати. Якщо у тебе завжди не вистачає часу на це, то спробуй читати зранку. Якщо ж вдома тебе все відволікає, то пропонуємо брати з собою книги та приділяти цьому заняттю час десь у парку або улюбленій кав'ярні.

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Гайда виробляти ці звички. Вони однозначно зроблять твоє життя кращим, цікавішим, яскравішим і здоровішим.