Эти привычки могут показаться слишком банальными и простыми. Но ведь следует согласиться с тем фактом, что мало кто их выработал и соблюдает на ежедневной основе. Почему? А потому, что мы всегда считаем, что знаем все, и что нам ничего больше не нужно.

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В телеграм-канале призывают не только обратить внимание на эти привычки. Их следует выработать, чтобы в краткосрочной перспективе увидеть результаты, которые не позволят тебе останавливаться на достигнутом.

Следуйте этим советам в течение месяца, и проследите за тем, как изменится ваша жизнь,

– говорят авторы канала.

1. Спи 8 часов

Мы рекомендуем уделять сну достаточно времени. Да, отдых ночью очень важен. От него зависит большое количество процессов в твоей жизни. Ты будешь продуктивнее, работа в тренажерном зале будет приносить более очевидные результаты. Да и вообще достаточное количество отдыха позволит тебе быть на высоте.



Уделяй достаточно времени сну / Фото krakenimages.com

2. Пей 2 литра воды в день

Количество может колебаться от 1,5 литра до 2,5 литра. Как бы то ни было, тебе важно поддерживать водный баланс. Это однозначно полезно повлияет как на твой внешний вид, так и на самочувствие и энергию.

3. Регулярно ешь фрукты и овощи

Фрукты и овощи – источники клетчатки. Не стоит забывать также о витаминах и микро- и макроэлементах. Старайся делать так, чтобы на твоей тарелке были овощи не менее двух разных цветов.

4. Откажись от сладкого

По меньшей мере, призываем минимизировать потребление сладкого. Если же тебя тянет к вкусностям, то предпочитай натуральные. Любишь шоколад? Тогда внимательно изучай состав. В нем не должен преобладать сахар. То же касается печенья. Оно должно быть на масле, а не жирах неизвестного происхождения.



От сладкого следует отказаться в пользу своего здоровья / Фото wayhomestudio

5. Тренируйся трижды в неделю

Это концепция, которая позволяет между каждой тренировкой иметь день отдыха и восстановления. Такое же количество физической активности позволит тебе не только поддерживать свое тело в форме. Ты еще избавишься от стресса, будешь иметь крепче сон и сможешь быть продуктивным и бодрым.

6. Читай каждый день по 30 минут

Да, чрезвычайно важно читать. Если у тебя всегда не хватает времени, то попробуй читать утром. Если дома тебя все отвлекает, то предлагаем брать с собой книги и уделять этому занятию время где-то в парке или любимой кофейне.

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Айда вырабатывать эти привычки. Они однозначно сделают твою жизнь лучше, интереснее, ярче и здоровее.