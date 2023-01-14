А допоможе у цьому Рут Готіан, авторка книги "Фактор успіху" та професорка Weill Cornell. Вона зазначила, що продуктивність – один з ключів до успіху. І щоб бути продуктивними, слід взяти на озброєння кілька хитрощів. Про них ми розповімо далі.

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1. Вияви мотивацію та мету

Що спонукає тебе робити те, що ти робиш? Чому ти щодня ходиш на роботу, навіть коли втомлений? Що тобою рухає? Експертка каже, що відповіді на ці запитання можуть допомогти тобі виявити свою основну мотивацію. Це дає тобі привід працювати більше та продовжувати намагатися, навіть коли все здається важким, виснажливим і навіть неможливим.

Готіан каже, що наявність мотивації допомагає отримувати більше задоволення від роботи. Тому ти повинен знайти правильний шлях і речі, які надихають тебе. Нехай у тебе буде та робота, яку б ти залюбки виконував і без оплати. Але, ясна річ, нехай вона буде оплачуваною.



Без мотивації у тебе не буде бажання рухатися / Фото wayhomestudio

2. Не бійся помилок

Багато людей сприймають помилки як поразку. Але найпродуктивніші й успішніші люди сприймають це як виклик. Це про можливість вчитися, рости та продовжувати вдосконалювати.

Люди не ідеальні, і ймовірність помилитися надзвичайно висока. Але тобі потрібно припинити сприймати помилку, як щось негативне. Помилка – можливість зробити краще. Це спонукання до дій.

3. Не забувай про основи

Не сідай відпочивати, досягнувши успіху чи мети. Це те, чого точно не роблять найуспішніші люди, адже вони знають, що важливо продовжувати рухатися вперед і досліджувати нові можливості.

Успіх може зникнути миттєво, тому ти повинен мати бачення сьогодення та майбутнього. Це потрібно, щоб ти міг продовжувати робити все необхідне, залишатися на вершині.

Експертка рекомендує тобі з'ясувати, якими навичками ти повинен володіти, якщо хочеш залишатися успішним. І над цими навичками потрібно постійно працювати, удосконалюючись.

4. Ніколи не переставай вчитися

Це те, що робить на постійній основі Білл Гейтс. Щоб бути продуктивним, успішним і розумним, тобі потрібно бути відкритим до постійного вивчення нового. Слід прагнути розширити свій розум з допомогою майстер-класів, чи навіть серіалів і фільмів. Нехай усе це надихає тебе та наповнює новими знаннями.



Не забувай завжди вчитися / Фото drobot dean

Немає меж для навчання. І ти, мабуть, ніколи не зможеш осягнути геть усе. Тож продовжуй навчатися завжди. Сьогодні, завтра, через рік.

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Нехай ці поради допоможуть тобі стати продуктивнішим. А твоя продуктивність приведе тебе до успіху. Пам'ятай, що від тебе залежить твоє майбутнє. Тож не проґав можливість зробити його значно кращим.