Зауважував колись, як керівник із наміром насварити працівника впирає руки в боки або кладе долоні на стіл та при цьому наче нависає над співрозмовником? Так от – це один із варіантів так званих сильних позицій.

У таких позиціях людина – свідомо чи несвідомо – намагається показати свою перевагу. Але можна зробити навпаки – використати сильні позиції, аби сформувати в собі сильну особистість.

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Що таке сильні позиції та навіщо вони потрібні

Соціальна психологиня з Гарварду Емі Кадді у своїх книгах розповідає, як можна у простий спосіб стати сміливішим та мужнішим. До прикладу вона взяла поведінку тварин, адже люди він них у невербальному спілкуванні не так і далеко пішли.

Кадді пише: якщо в групі приматів хтось запланував захопити лідерство, то за кілька днів до "перевороту" він починає поводитися як чинний лідер – копіюючи його рухи.

Це відбивається і на гормональному балансі: у такої тварини зростає рівень тестостерону, а от кортизолу (гормон стресу) – зменшується

Емі Кадді спільно з Даною Карней з Каліфорнійського університету зробили експеримент: людей з тестової групи просили ставати в певні пози – сильні або слабкі – на кілька хвилин.



У невербальному спілкуванні люди від тварин недалеко відійшли / Фото pinterest

При цьому перед цим та після цього брали зразок слини. Аналіз її показав таке:

У людей, які стояли у сильних позах рівень тестостерону зріс на 20%. А в людей, які стояли у слабких позах – впав на 10%.

Так само й з кортизолом – у "суперменів" його стало менше на 25%, у решти ж стало більше на 15%.

Дослідники дійшли висновку: кілька хвилин у певній позі здатні спричинити гормональні зміни, які налаштовують мозок людини на рішучість, упевненість і силу.



Сильні пози – які вони? / Колаж 24 каналу

Сильні пози, які впливають на гормональний баланс

Стати рівно, ноги – на ширині плечей, руки – в боки, підборіддя – підняте. Уяви себе супергероєм, який гордо оглядає місто під своїм захистом. Практикувати цю позу можна будь-де – бодай у ліфті, поки їдеш до свого офісу Сісти, відкинутися трохи назад, руки закинути за голову, ноги – або на землі, або на столі. Можна підкинути руки вгору у переможному жесті, але не конче – зрозуміло, що в такий позі довго не висидиш. Стати рівно, розставити ноги, сперти руки на стіл. Це рішуча позиція, яка до чого зобов'язує. Тільки май на увазі, що розмовляти у такі позі з начальством не варто – можуть, м'яко кажучи, не так зрозуміти. Сісти, розставити ноги, руку покласти на спинку сусіднього крісла – владно обійняти його. Так ти показуєш, чия (твоя) тут думка вкрай важлива. Хороша поза для нарад, де всі спілкуються нарівні, але хтось (ти) трішки "рівніший".

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