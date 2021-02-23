Тобі зовсім не обов'язково витискати з себе максимум з самого ранку, якщо ти прокинувся відверто розбитим. Але ти можеш спокійно присвятити 15 – 20 хвилин цим вправам, щоб не лише збадьоритися, а й підтримувати своє тіло у формі. Гайда виконувати ці вправи разом з Men 24.

Якщо ти працюєш з дому, то цей комплекс вправ ідеально тобі підійде. З його допомогою ти не лише збадьоришся, а й почуватимешся значно краще протягом усього робочого дня. Ба більше: фізична активність дозволяє тобі бути продуктивнішим, тож не лінуйся!

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1. Ковзаняр стрибає. Постав ноги на ширині плечей, а також трохи зігни корпус. А тепер виконуй стрибки вбік, заводячи спочатку ліву ногу назад, а потім праву.

2. Стрибки у повітрі. Зробити стрибок, і коли ти його виконуєш, розсунь ноги так, щоб твоє тіло перебувало у повітрі у формі літери X. М'яко приземлися, зігнувши коліна, і почни наступне повторення.

3. Коліна вгору. Ти можеш виконувати цю вправу, не рухаючись з місця. Також рухай руками та підіймай коліна якомога сильніше, щоб прискорити серцебиття.

4. Присідання з ногами. Сідай, намагаючись тримати коліна на рівні ступнів, не розводячи їх убік. Коли ти встанеш, зроби крок вперед і міняй ноги з кожним повторенням.

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5. Відтискання. Виконуй класичні відтискання. Якщо хочеш ускладнити собі завдання, можеш поставити ноги на диван, наприклад.

6. Випад з поворотом стегна. Зроби крок і виконай зворотний випад. Поверни тулуб у напрямку передньої ноги, повернися у положення стоячи та поміняй сторони. Ця вправа здається легкою, але ти дуже швидко відчуєш, як починають горіти м'язи.

7. Подвійна праска. Почни з низької планки, підійми одну руку та повернися на бік, впираючись рукою об підлогу. Зроби паузу, повернися у вихідне положення та поміняй сторону. Ти зміцниш свій корпус, а також покращиш свій настрій.

8. Глибокий присяд. Тобі потрібно спертися руками на стіл або крісло. Виведи ноги вперед. Тепер виконуй опускання. Внизу роби паузу на секунду, а потім повертайся у вихідне положення. За допомогою цієї вправи ти також зміцниш свій корпус.

На виконання цих вправ у тебе піде небагато часу. Але вони принесуть не лише користь твоєму організму, а й дозволять збадьоритися!

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