Замечал прежде, как руководитель с намерением отругать работника упирает руки в бока или кладет ладони на стол и при этом как бы нависает над собеседником? Так вот – это один из вариантов так называемых сильных поз.

В таких позах человек – сознательно или бессознательно – пытается показать свое превосходство. Но можно сделать наоборот – использовать сильные позиции, чтобы сформировать в себе сильную личность.

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Что такое сильные позы и зачем они нужны

Социальный психолог из Гарварда Эми Кадди в своих книгах рассказывает, как можно простым способом стать смелее и мужественнее. К примеру она взяла поведение животных, ведь люди он них в невербальном общении не так далеко ушли.

Кадди пишет: если в группе приматов кто-то запланировал захватить лидерство, то за несколько дней до "переворота" он начинает вести себя как действующий лидер – копируя его движения.

Это отражается и на гормональном балансе: у такого животного возрастает уровень тестостерона, а вот кортизола (гормон стресса) – уменьшается

Эми Кадди совместно с Даной Карней из Калифорнийского университета провели эксперимент : людей из тестовой группы просили становиться в определенные позы – сильные или слабые – на несколько минут.



В невербальном общении люди от животных недалеко ушли / Фото pinterest

При этом перед этим и после этого брали образец слюны. Анализ ее показал следующее:

У людей, которые стояли в сильных позах уровень тестостерона вырос на 20%. А у людей, которые стояли у слабых позах – упал на 10%.

Так же и с кортизолом – у "суперменов" его стало меньше на 25%, у остальных же стало больше на 15%.

Исследователи пришли к выводу: несколько минут в определенной позе способны вызвать гормональные изменения, которые настраивают мозг человека на решимость, уверенность и силу.



Сильные позы – какие они? / Коллаж 24 канала

Сильные позы, которые влияют на гормональный баланс

Стать ровно, ноги – на ширине плеч, руки – в бока, подбородок – поднят. Представь себя супергероем, который гордо осматривает город под своей защитой. Практиковать эту позу можно где угодно – хоть в лифте, пока едешь в свой офис Сесть, откинуться немного назад, руки закинуть за голову, ноги – или на земле, или на столе. Можно подбросить руки вверх в победном жесте, но не обязательно – понятно, что в такой позе долго не высидишь. Стать ровно, расставить ноги, упереть руки в стол. Это решительная позиция, которая ко многому обязывает. Только имей в виду, что разговаривать в такой позе с начальством не стоит – могут, мягко говоря, не так понять. Сесть, расставить ноги, руку положить на спинку соседнего кресла – властно обнять его. Так ты показываешь, чье (твое) здесь мнение крайне важно. Хорошая поза для совещаний, где все общаются наравне, но кто-то (ты) немного "равнее".