Сильные позы: как стать смелее и мужественнее, тратя 2 минуты в день
Замечал прежде, как руководитель с намерением отругать работника упирает руки в бока или кладет ладони на стол и при этом как бы нависает над собеседником? Так вот – это один из вариантов так называемых сильных поз.
Источник:24 канал
В таких позах человек – сознательно или бессознательно – пытается показать свое превосходство. Но можно сделать наоборот – использовать сильные позиции, чтобы сформировать в себе сильную личность.
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Что такое сильные позы и зачем они нужны
Социальный психолог из Гарварда Эми Кадди в своих книгах рассказывает, как можно простым способом стать смелее и мужественнее. К примеру она взяла поведение животных, ведь люди он них в невербальном общении не так далеко ушли.
- Кадди пишет: если в группе приматов кто-то запланировал захватить лидерство, то за несколько дней до "переворота" он начинает вести себя как действующий лидер – копируя его движения.
- Это отражается и на гормональном балансе: у такого животного возрастает уровень тестостерона, а вот кортизола (гормон стресса) – уменьшается
Эми Кадди совместно с Даной Карней из Калифорнийского университета провели эксперимент: людей из тестовой группы просили становиться в определенные позы – сильные или слабые – на несколько минут.
В невербальном общении люди от животных недалеко ушли / Фото pinterest
При этом перед этим и после этого брали образец слюны. Анализ ее показал следующее:
- У людей, которые стояли в сильных позах уровень тестостерона вырос на 20%. А у людей, которые стояли у слабых позах – упал на 10%.
- Так же и с кортизолом – у "суперменов" его стало меньше на 25%, у остальных же стало больше на 15%.
Сильные позы – какие они? / Коллаж 24 канала
Сильные позы, которые влияют на гормональный баланс
- Стать ровно, ноги – на ширине плеч, руки – в бока, подбородок – поднят. Представь себя супергероем, который гордо осматривает город под своей защитой. Практиковать эту позу можно где угодно – хоть в лифте, пока едешь в свой офис
- Сесть, откинуться немного назад, руки закинуть за голову, ноги – или на земле, или на столе. Можно подбросить руки вверх в победном жесте, но не обязательно – понятно, что в такой позе долго не высидишь.
- Стать ровно, расставить ноги, упереть руки в стол. Это решительная позиция, которая ко многому обязывает. Только имей в виду, что разговаривать в такой позе с начальством не стоит – могут, мягко говоря, не так понять.
- Сесть, расставить ноги, руку положить на спинку соседнего кресла – властно обнять его. Так ты показываешь, чье (твое) здесь мнение крайне важно. Хорошая поза для совещаний, где все общаются наравне, но кто-то (ты) немного "равнее".
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