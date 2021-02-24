Якщо ти задумувався над тим, щоб стати успішним блогером, поради від ведучого Олександра Педана однозначно допоможуть тобі. Він не лише веде популярні шоу Improv Live Show та "Екси" (Новий канал), а й може похизуватися мільйонною армією підписників. На його інстаграм, тікток і ютуб разом підписалися понад 1,3 мільйона користувачів.

Олександр Педан розповів, які є тонкощі блогерства, підводні камені та нюанси, які варто знати кожному, хто замислюється про успіх у соцмережах.

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Інстаграм чи Ютуб?

На інстаграм ведучого Improv Live Show підписані 637 тисяч користувачів мережі. Педан щодня публікує сторіз, а його пости набирають десятки тисяч лайків. На його ютуб підписалися 279 тисяч людей. Відео там він публікує рідше, але вони за кілька тижнів набирають сотні тисяч переглядів. Тож яку соцмережу просувати легше та дешевше, на думку Олександра Педана?

Однозначно, інстаграм. Щоб зробити відео на ютубі, потрібно витратитися. Ролики на селфі-камеру вже не проходять. Хоча відомі блогери починали саме з них. Глядач хоче дивитися якісне відео. Тому ти одразу мусиш витратитися на зйомку, на монтаж. Дешевше, якщо вмієш це робити сам. Але потрібно мати хорошу камеру та потужний комп'ютер,

– підкреслив він.

Також Педан додав, що 100 тисяч підписників на ютубі за рік регулярної роботи заслуговують на повагу. Він переконаний, що зараз набрати аудиторію у цій мережі складно.

Коли я заходив туди, в мене був бонус – робота на телебаченні, і спочатку глядачі приходили подивитися, як я облажаюся,

– з усмішкою додав ведучий.

Але й з інстаграмом не все так просто. Якщо з технічного боку він простіший і дешевший, бо можна робити фото та короткі відео. У цій мережі більше реклами. Але варто розуміти, що вона постійно змінює свої алгоритми. Блогери намагаються обійти їх за допомогою give away (розіграшів подарунків). Але це вже окрема історія.

Контент може не окупитися

Педан підкреслив, що потрібно вкластися у створення якісного контенту. І потрібно бути готовим до того, що на початку він може не окупитися.

Монетизація за відео на ютуб, яке має мільйонний перегляд, – кількасот доларів. Приблизно 200 чи 300. Але щоб зняти таке відео, треба витратитися. Ютуб вимагає, щоб ти виставляв відео один раз на тиждень. Щоб його окупити, в ідеалі варто мати одну рекламну інтеграцію в ролику. Реклама на ютубі більш іміджева. Туди заходять великі бренди, які не бояться витрачатися на просування,

– наголосив Педан.

Цок, цок, я йду в тікток

Якщо ти плануєш знімати відео, але поки не готовий витрачати великі гроші, можливо, варто придивитися до тіктоку? Соціальна мережа продовжує набувати шаленої популярності, та й підписників усе ще можна набрати органічно.

Коли мені запропонували піти у цю соцмережу, чесно сказав, що застарий. Але ж моя донька – ні. Тоді ми зробили Лєру господинею сторінки. Наші відео вийшли органічними. А ще завдяки цій соцмережі я проводжу багато часу з 15-річною донькою,

– з усмішкою додав він.

На відміну від ютубу, де на ролик потрібно витратити багато часу та ресурсів, для тіктоку Олександр з Лєрою можуть зняти 5 відео за 2 – 3 години. І цього контенту вистачить на 2 тижні.

Соцмережі – це ж про розваги. Навіщо ж тоді вкладати стільки ресурсів у них?

Пізніше, коли з'явиться аудиторія, яка тобі довіряє, їй можна давати соціалку, показувати щось цікаве, корисне та чогось навчати,

– підкреслює Олександр Педан.

Ведучий Олександр Педан став успішним блогером не лише завдяки своїй популярності, а й неабияким старанням. Ти можеш теж спробувати себе у ролі блогера. Можливо, у тебе є улюблене заняття, про яке ти залюбки розповідатимеш своїй аудиторії. Чим не ідея для створення блогу?

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