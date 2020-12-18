Еволюція не стоїть на місці. Сучасному чоловікові не потрібно убивати мамонтів, а також захищати свої сім'ї від диких звірів. Недостатньо просто бути сильним, а також заробляти багато грошей. Саша Педан відповів, що для нього означає бути справжнім чоловіком. Читай відповідь ведучого Нового каналу на Men 24!

Ведучий Improv Live Show та суддя ігрового шоу "Хто зверху?" Олександр Педан розповів, що для нього означає термін "справжній чоловік", та як це доводити у сучасному світі. Men 24 розповідає, що про це усе думає успішний шоумен.

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Мені не подобаються крайнощі, коли кажуть, що чоловік має бути трохи симпатичнішим за мавпу, чи лісорубом, мисливцем, та вміти загнати оленя в полі. Не варто ділити на біле та чорне. Буває й золота середина. І я намагаюся її знайти,

– зізнається Сашко Педан.



Олександр Педан вважає, що потрібно шукати золоту середину / Фото Олександр Педан

Він додав, що обожнює екстремальні види спорту. Там він може довести собі, що він – чоловік. Що не боїться перешкод і готовий досягати нових вершин.

Сходячи на "п'ятитисячник" (гору висотою 5 км – ред.), ти реально доводиш собі, що можеш більше, ніж навіть сам очікуєш. Це з одного боку. А з іншого, вважаю, що треба не комусь іншому доводити, що ти чоловік, а лише самому собі,

– підкреслив ведучий.

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Якщо ти не фанат екстриму та спорту, то телеведучий дав ще кілька простих порад, які ґрунтуються винятково на його власному досвіді.

Роблю це і коли знаходжу можливість приділяти увагу сім'ї, проводити багато часу з дітьми, пекти печиво з сином, гратися з ним машинками й динозаврами та ходити на шопінг з донькою,

– додав Педан.



Він переконаний, що справжній чоловік – той, хто проводить час з сім'єю

Не менш складним викликом, на його думку, є знайти баланс між роботою й сім'єю. Адже працювати й утримувати сім'ю, щоб твої рідні ні в чому собі не відмовляли, – теж вчинок справжнього чоловіка.

Тож годі бути заручником стереотипів. Справжній чоловік – той, на кого можна покластися. Той, хто кидає собі виклики та бореться з перешкодами, які постають на його шляху.

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