Если ты задумывался над тем, чтобы стать успешным блогером, советы от ведущего Александра Педана однозначно помогут тебе. Он не только ведет популярные шоу Improv Live Show и "Эксы" (Новый канал), но и может похвастаться миллионной армией подписчиков. На его инстаграм, тикток и ютьюб вместе подписались более 1,3 миллиона пользователей.

Александр Педан рассказал, какие есть тонкости блогерства, подводные камни и нюансы, которые следует знать каждому, кто задумывается об успехе в соцсетях.

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Инстаграм или Ютьюб?

На инстаграм ведущего Improv Live Show подписаны 637 тысяч пользователей сети. Педан ежедневно публикует сториз, а его посты набирают десятки тысяч лайков. На его ютуб подписались 279 тысяч человек. Видео там он публикует реже, но они за несколько недель набирают сотни тысяч просмотров. Какую соцсеть продвигать легче и дешевле, по мнению Александра Педана?

Однозначно, инстаграм. Чтобы сделать видео на ютьюбе, нужно потратиться. Ролики на селфи-камеру уже не проходят. Хотя известные блогеры начинали именно с них. Зритель хочет смотреть качественное видео. Поэтому ты сразу должен потратиться на съемку, на монтаж. Дешевле, если умеешь это делать сам. Но нужно иметь хорошую камеру и мощный компьютер,

– подчеркнул он.

Также Педан добавил, что 100 тысяч подписчиков на ютьюбе за год регулярной работы заслуживают уважения. Он убежден, что сейчас набрать аудиторию в этой сети сложно.

Когда я заходил туда, у меня был бонус – работа на телевидении, и сначала зрители приходили посмотреть, как я облажаюсь,

– с улыбкой добавил ведущий.

Но и с инстаграмом не все так просто. Если с технической стороны он проще и дешевле, потому что можно делать фото и короткие видео. В этой сети больше рекламы. Но следует понимать, что она постоянно меняет свои алгоритмы. Блогеры пытаются обойти их с помощью give away (розыгрышей подарков). Но это уже отдельная история.

Контент может не окупиться

Педан подчеркнул, что нужно уложиться в создание качественного контента. И нужно быть готовым к тому, что в начале он может не окупиться.

Монетизация видео на ютьюб, которое имеет миллионный просмотр, – несколько сотен долларов. Примерно 200 или 300. Но чтобы снять такое видео, надо потратиться. Ютьюб требует, чтобы ты выставлял видео один раз в неделю. Чтобы его окупить, в идеале стоит иметь одну рекламную интеграцию в ролике. Реклама на ютьюбе более имиджевая. Туда заходят крупные бренды, которые не боятся тратиться на продвижение,

– отметил Педан.

Цок, цок, я иду в тикток

Если ты планируешь снимать видео, но пока не готов тратить большие деньги, возможно, стоит присмотреться к тиктоку? Социальная сеть продолжает приобретать огромную популярность, и подписчиков все еще можно набрать органично.

Когда мне предложили пойти в эту соцсеть, честно сказал, что стар. Но моя дочь – нет. Тогда мы сделали Леру хозяйкой страницы. Наши видео вышли органическими. А еще благодаря этой соцсети я провожу много времени с 15-летней дочерью,

– с улыбкой добавил он.

В отличие от ютьюба, где на ролик нужно потратить много времени и ресурсов, для тиктока Александр с Лерой могут снять 5 видео за 2 – 3 часа. И этого контента хватит на 2 недели.

Соцсети – это же о развлечениях. Зачем же тогда вкладывать столько ресурсов в них?

Позже, когда появится аудитория, которая тебе доверяет, ей можно давать социалку, показывать что-то интересное, полезное и чего учить,

– подчеркивает Александр Педан.

Ведущий Александр Педан стал успешным блогером не только благодаря своей популярности, но и большим стараниям. Ты можешь тоже попробовать себя в роли блогера. Возможно, у тебя есть любимое занятие, о котором ты будешь охотно рассказывать своей аудитории. Чем не идея для создания блога?