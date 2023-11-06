Але не опускай руки, адже у нас є кілька хитрощів. І вони зроблять всю цю справу легшою та реалістичнішою.

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Коли ми намагаємося змінити своє життя, ми зазвичай ухвалюємо купу рішень. Займатися більше спортом і медитувати – це класика. Однак це призводить лише до ще більшого стресу і тиску – і, зрештою, до відчаю, якщо ми не реалізуємо ці цілі.

Насправді ж нам потрібно змінити свої поведінкові моделі. Легше поступово позбутися негативних звичок, ніж повністю переосмислити себе. Хороша самооцінка – це коли ти задоволений своїм життям, тому все, що тобі потрібно зробити, – це відкинути те, що тобі у собі не подобається.

1. Не будь настільки залежним від думки інших

Коли нас щось турбує, ми автоматично звертаємося до наших близьких – сім'ї, друзів чи партнерів. Нам важлива думка цих людей, і це добре. Однак важливо також пам'ятати, що всі ми різні, а тому поводимося по-різному, маємо різні моральні принципи та цілі в житті.

Робота мрії твоєї мами може бути для тебе справжнім кошмаром – це можна застосувати до будь-якої життєвої ситуації. Тому тобі слід навчитися тримати здорову дистанцію від очікувань інших. Зрештою, важливо те, що ти думаєш і що ти відчуваєш.



Не зосереджуйся на тому, що думають інші / Фото senivpetro

2. Не дозволяй страху взяти над собою контроль

Однак, перш за все, тобі потрібно навчитися, як найкраще справлятися з тривогою. Перше, що потрібно усвідомити, це те, що страхи або негативні думки не можуть нам зашкодити. Коли інші повідомляють нам неприємні речі, наш мозок думає, що ми повинні негайно усунути це почуття тривоги – інакше може статися щось погане.

Зрештою, це призводить до того, що тривога лише посилюється, і ми занурюємося в неї. І так починається замкнене коло, спадна спіраль. Важливо приймати неоптимальні ситуації такими, якими вони є: тимчасовими і, на жаль, неминучими. Ми всі переживаємо важкі часи. Але після дощу завжди приходить веселка.

3. Уникай надмірної обережності

Занепокоєння через те, що ще навіть не сталося, не має жодного сенсу. Єдине, що воно викликає, – це непотрібну невпевненість у собі. Ми робимо це, тому що це дає нам помилкове відчуття контролю, оскільки ми намагаємося підготуватися до кожного негативного результату.

Ці думки змушують наш мозок думати, що вони реальні та ймовірні, і в підсумку ми стаємо сумними та песимістичними. Вір у себе і свої здібності – і не бійся припускати найкращий сценарій розвитку подій. Оптимізм – прекрасна річ.

4. Ти повинен вміти відпускати минуле

Перестань картати себе за те, що сталося давно. Аналіз проблемної ситуації і того, як ми впоралися з нею в ретроспективі, може бути корисним і доцільним сам по собі. Але робити це треба об'єктивно і не звинувачувати себе. Також достатньо зробити це один раз.

Після цього можна поставити крапку в цій справі – минуле все одно не змінити. Коли життя ставить на нашому шляху перешкоди, ми повинні бачити в цьому можливість вчитися. А оскільки ніхто з нас не є досконалим і ніколи ним не буде, варто навчитися визнавати власні помилки.



Відпусти нарешті минуле / Фото drobotdean

5. Не завжди слухай своє серце

Люди з високою самооцінкою зазвичай ухвалюють рішення на основі об'єктивних фактів. Люди з низькою самооцінкою, з іншого боку, часто ухвалюють рішення на основі своїх почуттів. Люди, які занадто покладаються на свої емоції, зроблять все можливе, щоб уникнути неприємних і страшних ситуацій. Але це призводить лише до застою.

У житті нічого не дається просто так, і за важливі речі зазвичай доводиться трохи поборотися. Зізнаватися комусь у своїх почуттях неприємно, але це може стати запорукою того, що вони будуть жити довго і щасливо. Можливо, ти абсолютно заслуговуєш на омріяне підвищення, але твій бос, швидше за все, не дасть тобі його за власною ініціативою.

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Щоб бути кращою версією себе, нам потрібно переосмислити свої стосунки з емоціями: прийняти їх і дозволити собі відчути – щоб потім подолати їх і знати, як поводитися з ними в майбутніх ситуаціях. Тому що емоції без розуміння зазвичай закінчуються тільки одним: фіаско.