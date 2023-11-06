Но не опускай руки, ведь у нас есть несколько уловок. И они сделают все это дело более легким и реалистичным.

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Когда мы пытаемся изменить свою жизнь, мы обычно принимаем кучу решений. Заниматься больше спортом и медитировать – это классика. Однако это приводит лишь к еще большему стрессу и давлению – и, наконец, к отчаянию, если мы не реализуем эти цели.

На самом же деле нам нужно изменить свои поведенческие модели. Легче постепенно избавиться от негативных привычек, чем полностью переосмыслить себя. Хорошая самооценка – это когда ты доволен своей жизнью, поэтому все, что тебе нужно сделать, – это отвергнуть то, что тебе в себе не нравится.

1. Не будь настолько зависим от мнения других

Когда нас что-то беспокоит, мы автоматически обращаемся к нашим близким – семье, друзьям или партнерам. Нам важно мнение этих людей, и это хорошо. Однако важно также помнить, что все мы разные, поэтому ведем себя по-разному, имеем разные моральные принципы и цели в жизни.

Работа мечты твоей мамы может быть для тебя настоящим кошмаром – это применимо к любой жизненной ситуации. Поэтому тебе следует научиться держать здоровую дистанцию от ожиданий других. В конце концов важно то, что ты думаешь и что чувствуешь.



Не сосредотачивайся на том, что думают другие / Фото senivpetro

2. Не позволяй страху взять над собой контроль

Однако, прежде всего, тебе нужно научиться, как лучше справляться с тревогой. Первое, что нужно осознать, это то, что страхи или отрицательные мнения не могут нам помешать. Когда другие докладывают нам неприятные вещи, наш мозг думает, что мы должны немедленно устранить это чувство тревоги – иначе может произойти что-то плохое.

В конце концов это приводит к тому, что тревога только усиливается, и мы погружаемся в нее. И так начинается замкнутый круг, нисходящая спираль. Важно принимать неоптимальные ситуации такими, какие они являются: временными и, к сожалению, неизбежными. Мы все переживаем трудные времена. Но после дождя всегда выходит радуга.

3. Избегай чрезмерной осторожности

Беспокойство по поводу того, что еще даже не произошло, не имеет никакого смысла. Единственное, что оно вызывает – это ненужную неуверенность в себе. Мы делаем это, потому что это дает нам ошибочное чувство контроля, поскольку мы стараемся подготовиться к каждому отрицательному результату.

Эти мысли заставляют наш мозг думать, что они реальны и вероятны, и в итоге мы становимся печальными и пессимистичными. Верь в себя и свои способности – и не бойся предполагать лучший сценарий развития событий. Оптимизм – прекрасная вещь.

4. Ты должен уметь отпускать прошлое

Перестань корить себя за то, что произошло давно. Анализ проблемной ситуации и того, как мы справились с ней в ретроспективе, может оказаться полезным и целесообразным само по себе. Но делать это нужно объективно и не винить себя. Также достаточно сделать это один раз.

После этого можно поставить точку по этому делу – прошлое все равно не изменить. Когда жизнь ставит на нашем пути препятствия, мы должны видеть возможность учиться в этом. А поскольку никто из нас не совершенен и никогда им не будет, стоит научиться признавать собственные ошибки.



Отпусти наконец прошлое / Фото drobotdean

5. Не всегда слушай свое сердце

Люди с высокой самооценкой обычно принимают решения на основе объективных фактов. Люди с низкой самооценкой, с другой стороны, часто принимают решения на основе своих чувств. Люди, слишком полагающиеся на свои эмоции, сделают все возможное, чтобы избежать неприятных и страшных ситуаций. Но это приводит только к застою.

В жизни ничего не дается просто так, и за важные вещи обычно приходится немного побороться. Признаваться кому-то в своих чувствах неприятно, но это может стать залогом того, что они будут жить долго и счастливо. Возможно, ты абсолютно заслуживаешь вожделенного повышения, но твой босс, скорее всего, не даст тебе его по собственной инициативе.

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Чтобы быть лучшей версией себя, нам нужно переосмыслить свои отношения с эмоциями: принять их и позволить себе почувствовать – чтобы потом преодолеть их и знать, как обращаться с ними в будущих ситуациях. Потому что эмоции без понимания обычно оканчиваются только одним: фиаско.