Який тип поцілунку найбільше відповідає твому знаку Зодіаку

Поцілунок – один з найбільш очевидних і безпосередніх проявів любові. Та хіба очевидно, як правильно цілувати іншу людину? Це точно не те, до чого варто ставитися легковажно.

Також цікаво Ідеальний компаньйон для вечері: рецепт приготування коктейлю Pear Aperetive

Як цілувати Овна

Які вони? Овни імпульсивні, пристрасні та мають швидкі рефлекси. Не чекай, що Овен буде дотримуватися твоїх правил: він зловить тебе, коли ти цього найменше очікуєш. Неважливо, чи він готує, чи працює, чи навіть вечеряє. Фактор несподіванки – це особливість Овнів, яка робить їх ще більш пристрасними.

Овни імпульсивні, пристрасні та мають швидкі рефлекси. Не чекай, що Овен буде дотримуватися твоїх правил: він зловить тебе, коли ти цього найменше очікуєш. Неважливо, чи він готує, чи працює, чи навіть вечеряє. Фактор несподіванки – це особливість Овнів, яка робить їх ще більш пристрасними. Як бути? Спочатку маленькі поцілунки, які, здається, ні до чого не призводять, а потім – пристрасний і раптовий французький поцілунок. До слова, Овни також люблять покусувати губи.

Як цілувати Лева

Які вони? Леви – дикі й розкуті артисти. Приготуйся до прогулянки на більш сміливій стороні кохання. Але будь обережний: ти з природженою зіркою, яка обожнює хизуватися і любить, коли навколо неї ходять із відкритим від захвату ротом. Тому очікуй більше поцілунків на публіці, ніж коли ви наодинці. І пам'ятай: чим дикішим буде ваш поцілунок, тим більша ймовірність, що Лев захоче бути з тобою.

Леви – дикі й розкуті артисти. Приготуйся до прогулянки на більш сміливій стороні кохання. Але будь обережний: ти з природженою зіркою, яка обожнює хизуватися і любить, коли навколо неї ходять із відкритим від захвату ротом. Тому очікуй більше поцілунків на публіці, ніж коли ви наодинці. І пам'ятай: чим дикішим буде ваш поцілунок, тим більша ймовірність, що Лев захоче бути з тобою. Як бути? Готуй поцілунок інтенсивний і дуже пристрасний. Леви знають, що поцілунок – це потужна сексуальна зброя, тому вони також люблять використовувати язик, щоб подражнити.

Як цілувати Стрільця