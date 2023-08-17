Який тип поцілунку найбільше відповідає твому знаку Зодіаку
Поцілунок – один з найбільш очевидних і безпосередніх проявів любові. Та хіба очевидно, як правильно цілувати іншу людину? Це точно не те, до чого варто ставитися легковажно.
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Як цілувати Овна
- Які вони? Овни імпульсивні, пристрасні та мають швидкі рефлекси. Не чекай, що Овен буде дотримуватися твоїх правил: він зловить тебе, коли ти цього найменше очікуєш. Неважливо, чи він готує, чи працює, чи навіть вечеряє. Фактор несподіванки – це особливість Овнів, яка робить їх ще більш пристрасними.
- Як бути? Спочатку маленькі поцілунки, які, здається, ні до чого не призводять, а потім – пристрасний і раптовий французький поцілунок. До слова, Овни також люблять покусувати губи.
Як цілувати Лева
- Які вони? Леви – дикі й розкуті артисти. Приготуйся до прогулянки на більш сміливій стороні кохання. Але будь обережний: ти з природженою зіркою, яка обожнює хизуватися і любить, коли навколо неї ходять із відкритим від захвату ротом. Тому очікуй більше поцілунків на публіці, ніж коли ви наодинці. І пам'ятай: чим дикішим буде ваш поцілунок, тим більша ймовірність, що Лев захоче бути з тобою.
- Як бути? Готуй поцілунок інтенсивний і дуже пристрасний. Леви знають, що поцілунок – це потужна сексуальна зброя, тому вони також люблять використовувати язик, щоб подражнити.
Як цілувати Стрільця
- Які вони? Стрільці авантюрні, спонтанні й напрочуд чутливі. З ними ти почуватимешся в безпеці. Та в той самий час вони неспокійні й примхливі істоти, тож цілуються тільки тоді, коли їм дійсно цього хочеться. На щастя, поцілунків зазвичай достатньо.
- Як бути? Готуй поцілунок непередбачуваний, але зосередься на реакціях Стрільця. Зазвичай вони є прелюдією до більш пристрасних проявів прихильності.