Какой тип поцелуя больше всего соответствует твоему знаку Зодиака
Поцелуй – один из самых очевидных и непосредственных проявлений любви. Разве очевидно, как правильно целовать другого человека? Это точно не то, к чему следует относиться легкомысленно.
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Как целовать Овна
- Какие они? Овны импульсивны, страстны и имеют быстрые рефлексы. Не жди, что Овен будет соблюдать твои правила: он поймает тебя, когда ты этого меньше всего ожидаешь. Неважно, готовит ли он, работает ли, или даже ужинает. Фактор неожиданности – это особенность Овнов, делающая их еще более страстными.
- Как быть? Сначала маленькие поцелуи, которые, кажется, ни к чему не приводят, а потом страстный и внезапный французский поцелуй. К слову, Овны также любят покусывать губы.
Как целовать Льва
- Какие они? Львы – дикие и раскрепощенные артисты. Приготовься к прогулке на более смелой стороне любви. Но будь осторожен: ты со врожденной звездой, которая обожает щеголять и любит, когда вокруг нее ходят с открытым от восторга ртом. Поэтому ожидай больше поцелуев на публике, чем когда вы наедине. И помни: чем более диким будет ваш поцелуй, тем больше вероятность, что Лев захочет быть с тобой.
- Как быть? Готовь поцелуй интенсивный и очень страстный. Львы знают, что поцелуй – это мощное сексуальное оружие, поэтому они также любят использовать язык, чтобы подразнить.
Как целовать Стрельца
- Какие они? Стрельцы авантюрные, спонтанные и удивительно чувствительные. С ними ты будешь чувствовать себя в безопасности. Но в то же время они беспокойны и капризны, поэтому целуются только тогда, когда им действительно этого хочется. К счастью, поцелуев обычно достаточно.
- Как быть? Готовь поцелуй непредсказуемый, но сосредоточься на реакциях Стрельца. Обычно они являются прелюдией к более страстным проявлениям благосклонности.