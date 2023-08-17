Какой тип поцелуя больше всего соответствует твоему знаку Зодиака

Поцелуй – один из самых очевидных и непосредственных проявлений любви. Разве очевидно, как правильно целовать другого человека? Это точно не то, к чему следует относиться легкомысленно.

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Как целовать Овна

Какие они? Овны импульсивны, страстны и имеют быстрые рефлексы. Не жди, что Овен будет соблюдать твои правила: он поймает тебя, когда ты этого меньше всего ожидаешь. Неважно, готовит ли он, работает ли, или даже ужинает. Фактор неожиданности – это особенность Овнов, делающая их еще более страстными.

Овны импульсивны, страстны и имеют быстрые рефлексы. Не жди, что Овен будет соблюдать твои правила: он поймает тебя, когда ты этого меньше всего ожидаешь. Неважно, готовит ли он, работает ли, или даже ужинает. Фактор неожиданности – это особенность Овнов, делающая их еще более страстными. Как быть? Сначала маленькие поцелуи, которые, кажется, ни к чему не приводят, а потом страстный и внезапный французский поцелуй. К слову, Овны также любят покусывать губы.

Как целовать Льва

Какие они? Львы – дикие и раскрепощенные артисты. Приготовься к прогулке на более смелой стороне любви. Но будь осторожен: ты со врожденной звездой, которая обожает щеголять и любит, когда вокруг нее ходят с открытым от восторга ртом. Поэтому ожидай больше поцелуев на публике, чем когда вы наедине. И помни: чем более диким будет ваш поцелуй, тем больше вероятность, что Лев захочет быть с тобой.

Львы – дикие и раскрепощенные артисты. Приготовься к прогулке на более смелой стороне любви. Но будь осторожен: ты со врожденной звездой, которая обожает щеголять и любит, когда вокруг нее ходят с открытым от восторга ртом. Поэтому ожидай больше поцелуев на публике, чем когда вы наедине. И помни: чем более диким будет ваш поцелуй, тем больше вероятность, что Лев захочет быть с тобой. Как быть? Готовь поцелуй интенсивный и очень страстный. Львы знают, что поцелуй – это мощное сексуальное оружие, поэтому они также любят использовать язык, чтобы подразнить.

Как целовать Стрельца