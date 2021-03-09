Накачати м'язи, щоб зіграти супергероя – запросто. А що ж робити, якщо тобі потрібно зіграти реального персонажа? Саме з таким завданням зіткнувся Улі Латукефу, котрий став зіркою серіалу "Молодий Скеля". Не складно здогадатися, що у ньому він перевтілиться в молодого Двейна Джонсона. Дивися, які вправи він для цього виконував.

Перед Улі стояв справжній виклик. Йому потрібно було вивести свої фізичні здібності на абсолютно новий рівень. І все це під наглядом Двейна. Розповідаємо, які вправи потрібно було виконати акторові, щоб перевтілитися у "Молодого Скелю".

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Латукефу грає Джонсона у віці від 18 до 20 років, коли реальний Джонсон був зіркою професійного футболу в Університеті Маямі. Для цього акторові потрібно було зосередити свої тренування більше на спортивних результатах. Тож ніякого бодибілдерства. Важливо отримати міцне та сильне тіло, а про нарощування м'язів потурбується сам Двейн через роки.

Моєю метою було відповідати статурі, атлетизму й естетиці Двейна,

– каже Латукефу.

До слова, серіал уже вийшов, тож ти можеш глянути, чи вдалося нашому героєві впоратися з непростим завданням. А поки ми залишаємо тобі перелік вправ, які виконував Улі, щоб наблизитися до Двейна Джонсона у його 20-річному віці.

Тренування Улі Латукефу для "Молодого Скелі"

Бічний підйом

4 підходи по 8 – 10 повторень

Жим від плечей

4 підходи по 8 – 10 повторень

Підтягування

4 підходи по 8 – 10 повторень

Гребля з Т-подібною поперечиною

4 підходи по 8 – 10 повторень

Присідання зі штангою

4 підходи по 8 – 10 повторень

Румунська станова тяга

4 підходи по 8 – 10 повторень

Дивися відео тренувань Улі Латукефу для зйомок у "Молодому Скелі":

Виконання цих вправ дозволить зробити твоє тіло сильним і міцним. Тож не полінуйся виконувати їх. Звичайно ж, ти не прокинешся наступного ранку Двейном Джонсоном, але почуватимешся значно краще.

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