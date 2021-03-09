Накачать мышцы, чтобы сыграть супергероя – запросто. А что же делать, если тебе нужно сыграть реального персонажа? Именно с такой задачей столкнулся Ули Латукефу, который стал звездой сериала "Молодой Скала". Не сложно догадаться, что в нем он превратится в молодого Дуэйна Джонсона. Смотри, какие упражнения он для этого выполнял.

Перед Ули стоял настоящий вызов. Ему нужно было вывести свои физические способности на совершенно новый уровень. И все это под наблюдением Дуэйна. Рассказываем, какие упражнения нужно было выполнить актеру, чтобы перевоплотиться в "Молодого Скалу".

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Латукефу играет Джонсона в возрасте от 18 до 20 лет, когда реальный Джонсон был звездой профессионального футбола в Университете Майами. Для этого актеру нужно было сосредоточить свои тренировки больше на спортивных результатах. Поэтому никакого бодибилдерства. Важно получить прочное и сильное тело, а о наращивании мышц позаботится сам Дуэйн через годы.

Моей целью было отвечать телосложению, атлетизму и эстетике Дуэйна,

– говорит Латукефу.

К слову, сериал уже вышел, поэтому ты можешь посмотреть, удалось ли нашему герою справиться с непростой задачей. А пока мы оставляем тебе перечень упражнений, которые выполнял Ули, чтобы приблизиться к Дуэйну Джонсону в его 20-летнем возрасте.

Тренировка Ули Латукефу для "Молодого Скалы"

Боковой подъем

4 подхода по 8 – 10 повторений

Жим от плеч

4 подхода по 8 – 10 повторений

Подтягивание

4 подхода по 8 – 10 повторений

Гребля с Т-образной перекладиной

4 подхода по 8 – 10 повторений

Приседания со штангой

4 подхода по 8 – 10 повторений

Румынская становая тяга

4 подхода по 8 – 10 повторений

Смотри видео тренировок Ули Латукефу для съемок в "Молодом Скале":

Выполнение этих упражнений позволит сделать твоё тело сильным и крепким. Поэтому не поленись выполнять их. Конечно же, ты не проснешься на следующее утро Дуэйном Джонсоном, но чувствовать себя будешь значительно лучше.