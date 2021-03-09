Задача не из легких: как Ули Латукефу тренировался, чтобы сыграть в "Молодом Скале" – видео
Накачать мышцы, чтобы сыграть супергероя – запросто. А что же делать, если тебе нужно сыграть реального персонажа? Именно с такой задачей столкнулся Ули Латукефу, который стал звездой сериала "Молодой Скала". Не сложно догадаться, что в нем он превратится в молодого Дуэйна Джонсона. Смотри, какие упражнения он для этого выполнял.
Источник:Men's Health
Перед Ули стоял настоящий вызов. Ему нужно было вывести свои физические способности на совершенно новый уровень. И все это под наблюдением Дуэйна. Рассказываем, какие упражнения нужно было выполнить актеру, чтобы перевоплотиться в "Молодого Скалу".
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Латукефу играет Джонсона в возрасте от 18 до 20 лет, когда реальный Джонсон был звездой профессионального футбола в Университете Майами. Для этого актеру нужно было сосредоточить свои тренировки больше на спортивных результатах. Поэтому никакого бодибилдерства. Важно получить прочное и сильное тело, а о наращивании мышц позаботится сам Дуэйн через годы.
Моей целью было отвечать телосложению, атлетизму и эстетике Дуэйна,
– говорит Латукефу.
К слову, сериал уже вышел, поэтому ты можешь посмотреть, удалось ли нашему герою справиться с непростой задачей. А пока мы оставляем тебе перечень упражнений, которые выполнял Ули, чтобы приблизиться к Дуэйну Джонсону в его 20-летнем возрасте.
Тренировка Ули Латукефу для "Молодого Скалы"
Боковой подъем
- 4 подхода по 8 – 10 повторений
Жим от плеч
- 4 подхода по 8 – 10 повторений
Подтягивание
- 4 подхода по 8 – 10 повторений
Гребля с Т-образной перекладиной
- 4 подхода по 8 – 10 повторений
Приседания со штангой
- 4 подхода по 8 – 10 повторений
Румынская становая тяга
- 4 подхода по 8 – 10 повторений
Смотри видео тренировок Ули Латукефу для съемок в "Молодом Скале":
Выполнение этих упражнений позволит сделать твоё тело сильным и крепким. Поэтому не поленись выполнять их. Конечно же, ты не проснешься на следующее утро Дуэйном Джонсоном, но чувствовать себя будешь значительно лучше.
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