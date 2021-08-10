Але якщо таки знайоме, то маємо кілька порад – не від нас, а від докторки психології з Каліфорнійського університету Крістіни Маслач – щодо того, як із цього стану вийти.

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Як бути, якщо потрапив у стан професійного вигорання

В цьому навчальному закладі під редактурою пані Маслач видали друком невеличку книжку з такою назвою: "Як допомогти собі за професійного вигорання". У ній і міститься 5 порад, як поводитися за професійного вигорання.

Перша: готуй собі їжу

Треба прислухатися до своїх потреб. Себто, не відкладати їх на "колись" тільки тому, що "багато роботи". Звільни собі кілька вечорів. Звільни їх для себе! І не думай довго, чим зайнятися – наприклад, приготуй собі смачну вечерю.

Не вмієш? Нічого. Зводи себе у хороший ресторан. Сходи на масаж. В сауну. Та куди завгодно – тільки щоб було тільки для тебе одного.

Друга: завдай собі клопоту попрацювати фізично

Не мовиться про щось надскладне – просто погуляй, відвідай або басейн (якщо погода дозволяє – на свіжому повітрі), покатайся на велосипеді. Після цього ти, і психологи це гарантують, одразу відчуєш, як заграють гормони!



Фізичні навантаження можуть добряче розвантажити / Фото unsplash

Третя: напиши щось у соцмережах

Докторка психології Крістіна Маслач із колегами переконують, що "залипання" у соціальних мережах – це просто найгірше, що ти можеш зробити у стані апатії та втоми. Але! Є нюансик.

Соцмережі можуть допомогти, якщо треба виговоритися – не комусь конкретному, а загалом. От і розкажи там, у якому фейсбуці, що ти втомився. Розкажи, чому. Навіть якщо ти завжди звик себе показувати переможцем.

Ефект буде розривний! Психологи гарантують, що ти отримаєш океан підтримки як від друзів, так і від незнайомих людей – людей, які відчувають те саме. Так ти відчуєш, що не один, і зачерпнеш сил для боротьби.

Четверта: розкажи колегам

Якщо пункт вище не пасує тобі ніяк, якщо до такого ти не готовий – нічого. Поговори бодай із колегами, керівництвом.

Якщо ти дійсно любиш свою роботу і якщо ти дійсно робиш її добре, твоя команда точно не хотітиме тебе втрачати. Допомогти тобі, посприяти твоєму відновленню – повністю в їхніх інтересах.



Поговори з колегами – якщо ти потрібен, тобі допоможуть / Фото unsplash

Якщо ж у твоїй компанії робота "на грані" – це норма, і твої скарги просто ніхто не зрозуміє... Подумай, чи часом не зміна роботи розв'яже проблему вигорання.

П'ята: делегуй відповідальність

Це пункт для тих, хто сам є керівником. Ти не можеш не розуміти, що в будь-якому бізнесі трапляється момент, коли вже просто фізично не можливо контролювати всі деталі роботи.

Як зауважили психологи, тривожне відчуття того, що без тебе все розсиплеться – типовий синдром керівника-трудоголіка. Такий керівник хапається за все, а в підсумку у всьому горить.

Дратівливість – це ще найпростіший наслідок.

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Щоб цього не сталося, навчися делегувати прості завдання іншим.

Так, не будемо стверджувати, що одразу делегована робота буде виконана ідеально. Так, найімовірніше, потрібно буде пояснити кілька разів. І кілька разів виправити.

Але результат зрештою буде для тебе фантастичним – ти вивільниш час для роботи над тим, що не тільки дійсно важливо для тебе, а й цікаво!