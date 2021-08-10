Но если все-таки знакомо, то есть несколько советов – не от нас, а от доктора психологии из Калифорнийского университета Кристины Маслач – о том, как из этого состояния выйти.

Стоит знать Лучше один раз увидеть: Nemiroff запустил смелую кампанию, посвященную барной культуре

Как быть, если попал в состояние профессионального выгорания

В этом учебном заведении под редактурой госпожи Маслач выпустили в свет небольшую книгу с таким названием: "Как помочь себе при профессиональном выгорании". В ней и содержится 5 советов, как вести себя в условиях профессионального выгорания.

Первый: приготовь себе пищу

Надо прислушиваться к своим потребностям. То есть, не откладывать их на "когда-то" только потому, что "много работы". Освободи себе несколько вечеров. Освободи их для себя! И не думай долго, чем заняться – например, приготовь себе вкусный ужин.

Не умеешь? Ничего. Своди себя в хороший ресторан . Сходи на массаж. В сауну. Да куда угодно – только чтобы было только для тебя одного.

Второй: заставь себя поработать физически

Не идет речь о чем-то сверхсложном – просто погуляй, посети бассейн (если погода позволяет – на свежем воздухе), покатайся на велосипеде. После этого ты, и психологи это гарантируют, сразу почувствуешь, как заиграют гормоны !



Физические нагрузки могут сильно разгрузить / Фото unsplash

Третий: напиши что-то в соцсетях

Доктор психологии Кристина Маслач с коллегами убеждают, что "залипание" в социальных сетях – это просто худшее, что ты можешь сделать в состоянии апатии и усталости. Но! Есть нюансик.

Соцсети могут помочь, если надо выговориться – не кому-то конкретному, а вообще. Вот и расскажи там, в любом фейсбуке, что ты устал. Расскажи, почему. И д аже если ты всегда привык себя показывать победителем.

Эффект будет разрывной! Психологи гарантируют, что ты получишь океан поддержки как от друзей, так и от незнакомых людей – людей, которые чувствуют то же самое. Так ты почувствуешь, что не один, и зачерпнешь сил для борьбы.

Четвертая: расскажи коллегам

Если пункт выше не подходит тебе никак, если к такому ты не готов – ничего. Поговори хоть с коллегами, руководством.

Если ты действительно любишь свою работу и если ты действительно делаешь ее хорошо, твоя команда точно не захочет тебя терять. Помочь тебе, помочь твоему восстановлению – полностью в их интересах.



Поговори с коллегами – если ты нужен, тебе помогут / Фото unsplash

Если же в твоей компании работа "на грани" – это норма, и твои жалобы просто никто не поймет... Подумай, уж не смена ли работы решит проблему выгорания.

Пятая: делегируй ответственность

Это пункт для тех, кто сам является руководителем. Ты не можешь не понимать, что в любом бизнесе случается момент, когда уже просто физически невозможно контролировать все детали работы.

Как отметили психологи, тревожное ощущение того, что без тебя все рассыплется – типичный синдром руководителя-трудоголика. Такой руководитель хватается за все, а в итоге во всем горит.

Раздражительность – это еще самое простое последствие.

Также интересно Эмоциональная зарплата: что это такое и почему о ней надо позаботиться

Чтобы этого не произошло, научись делегировать простые задачи другим.

Да, не будем утверждать, что сразу делегированная работа будет выполнена идеально. Да, скорее всего, нужно будет объяснить несколько раз. И несколько раз исправить.