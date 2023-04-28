Астероїд Фаетон, зауважимо, – це саме те космічне явище, яке щороку дарує нам метеорний потік Гемініди. Його відкрили у 1983 – та найперше, чим були вражені, це дивне сяйво, схоже на хвіст комети. Цю кометну активність Фаетона складно пояснити.

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Таємницю Фаетона, можливо, розгадано

Астероїд у майже 6 кілометрів завширшки та з орбітою у 524 дні у травні 2022 року наблизився до Сонця на 21 мільйон кілометрів. Сонячне випромінювання змусило космічний камінь викинути яскраву хмару, якісно зафіксовану астрономами.

Викид пилу і газу у спосіб, що утворює хвости й ореоли, які називаються комами, характерний для комет і є результатом перетворення твердого льоду на газ і здування матеріалу.

З 2009 року вченим відомо, що Фаетон, хоч і є астероїдом, а не кометою, має таку ознаку. У перигелії у Фаетона відростає кометний хвіст довжиною в сотні кілометрів, завернений у бік від Сонця.

Раніше вчені вважали, що така кометоподібна поведінка Фаетона спричинена вивільненням пилинок із поверхні астероїда, тому його назвали "кам'яною кометою". А проте нові спостереження показують, що це може бути хвіст з атомів натрію, які збуджуються Сонцем і світяться помаранчевим кольором, подібно до вуличного ліхтаря.



Астероїд Фаетон через різні фільтри сонячної обсерваторії SOHO / Зображення ESA, NASA

Розгадка походження Гемінідів

Нові дані допомагають пролити світло на події, які могли статися з Фаетоном та створити пилову хмару, яка дала початок зорепаду Гемініди.

Виявлений витік натрію недостатньо потужний, щоб підняти частинки пилу, але можна припустити, що руйнування Фаетона ще 2000 років тому могло створити уламки, які спричинили появу Гемінідів. Подальше вивчення Фаетона може виявити точне походження цього метеорного потоку.

Що цікаво, Фаетон – не єдиний об'єкт, який викидає натрій. Найближча до зірки планета Меркурій також демонструє яскравий натрієвий хвіст, який досягає піка приблизно через два тижні після перигелію. Викиди натрію Меркурія досліджуватиме місія BepiColombo, запущена у 2018.