Ми більш ніж переконані, що тебе голитися навчив батько. Але будьмо відвертими. Прогрес не стоїть на місці, тож і до цього процесу потрібно знайти новий підхід, який підійде саме тобі. Men 24 знає щонайменше 5 помилок під час гоління, яких не варто робити чоловікові.

Незалежно від того, новачок ти чи експерт, деякі деталі іноді вислизають від нас. Ми розповімо тобі про поширені помилки під час гоління. Їх не варто допускати, якщо ти хочеш отримати ідеальний результат.

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1. Ти поспішаєш

Не дарма ж гоління називають ритуалом. Цьому процесу потрібно присвятити щонайменше 5 – 10 хвилин. Тобі потрібно насолоджуватися моментом без зайвого поспіху. Якщо ти не можеш вчасно прокинутися зранку, привчи себе голитися перед сном.

2. Ти використовуєш тупе лезо

Ти бодай раз у своєму житті різав помідори тупим ножем? Ну як, сподобалося? Приблизно те ж саме відбувається зі шкірою твого обличчя, якщо ти використовуєш тупе лезо для гоління. Більший тиск буде подразнювати твою шкіру. Ба більше: завдяки тупому лезу у тебе є більше шансів поранитися. Додай до цього поспіх і ти отримаєш вибухове комбо.



Не використовуй тупе лезо для гоління / Фото Unsplash

3. Ти надто тиснеш

Здавалося б, чим сильніше ти тиснеш, тим кращим буде результат. Але груба сила і гоління – речі несумісні. Ти не лише подразнюєш шкіру, а й маєш усі шанси поранитися. Краще зайвий раз пройтися по ділянці, яка з першого разу не піддалася, ніж намагатися з першого ж разу прибрати усю рослинність з обличчя.

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4. Ти пропускаєш послідовність

У поспіху ти, наприклад, голишся насухо. Або ж забуваєш нанести лосьйон після гоління. Такі дрібні, на перший погляд, кроки можуть негативно вплинути на твою шкіру. Не забувай про те, що кожен крок під час гоління потрібен для того, щоб отримати не лише ідеальний результат, а й позбутися неприємних наслідків. Тож запам'ятай собі раз і на все життя, що мило не замінить гель для гоління. А от лосьйон після гоління заспокоїть твою шкіру, а також допоможе усунути подразнення.

5. Використовуєш холодну воду

Крім крему для гоління, важливо також підготувати твою шкіру. Що ми маємо на увазі? Пори повинні бути відкритими, щоб полегшити процес гоління. Це досягається завдяки створенню вологого середовища у ванній кімнаті. Є два перевірені способи цього досягнути: гарячий рушник, обернений навколо обличчя. Або ж віддати перевагу голінню під час або ж відразу після купання, щоб скористатися парою, яка утворилася у ванній.



Найкраще голитися після прийому душу / Фото Unsplash

Не роби цих помилок, щоб не перетворювати процес гоління на справжню трагедію. Уникай поспіху, не пропускай важливі етапи, а також пам'ятай про те, що шкіра на обличчі значно чутливіша, тож уникай тиску і грубості.

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