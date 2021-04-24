Бритва – один из тех инструментов, который должен быть у каждого мужчины. И неважно, запускаешь ли ты пышную и густую бороду, или отдаешь предпочтение гладкой коже лица без всякого волоска. Но, как показывает практика, большинство из нас относится к выбору бритвы не слишком ответственно. Пройдемся по популярным ошибкам, которых следует избегать каждому мужчине.

Поиск идеальной бритвы – такая же кропотливая задача, как и определение лучшей стрижки и формы бороды. Оно и неудивительно, ведь этот гаджет будет регулярно контактировать с твоим лицом, поэтому нужно, чтобы он делал это бережно и осторожно. А вот 5 ошибок во время выбора бритвы, на которые стоит обратить внимание!

Примечательно 5 самых распространенных ошибок во время бритья, которых следует избегать каждому мужчине

1. Покупаешь бритву, которая не подходит бороде

Каждая борода индивидуальна. Поэтому не существует универсальной бритвы, которая могла бы справиться с любой щетиной. Если говорится об электрических, то есть роторные и сеточные бритвы. Первая идеально подходит для бород, которые растут во всех направлениях. А вот вторая справится с растительностью, какая растет в одном. Также стоит помнить, что бритва должна иметь триммер для того, чтобы ты подравнивал контуры.



Подбери бритву, которая подойдет к типу твоей бороды / Фото Unsplash

2. Ты экономишь

К сожалению, на бритвах экономить – не лучшая идея. Хорошая и качественная бритва будет радовать тебя годами, а не выйдет из строя через несколько недель. Поэтому мы настоятельно рекомендуем выбрать для себя несколько моделей, а также ознакомиться с отзывами в сети. Это даст тебе возможность выбрать именно ту бритву, которая подойдет тебе, а также прослужит как можно дольше.

3. Покупаешь бритвы, к которым нет запаски

Если бритва послужит долго, то со временем нужно будет менять ее лезвия. И хуже всего, что ты можешь сделать – не убедиться, что к конкретной бритве можно приобрести запасные. Поэтому отдавай предпочтение тем брендам и моделям, к которым ты точно сможешь приобрести дополнительные аксессуары со временем. Если же этого не делать, то очень скоро придется потратиться на новый станок.



Со временем лезвия затупятся, поэтому следует позаботиться о запасных / Фото Unsplash

4. Твоя бритва не подходит для путешествий

Если ты много путешествуешь или ездишь по работе, то тебе нужно иметь мобильную бритву. Было бы неплохо, если бы она, например, заряжалась от того же кабеля, которым ты пополняешь запасы энергии собственного смартфона. Не лишней также будет автономность. Иногда достаточно раз зарядить бритву, чтобы во время отпуска она выполняла свою работу. Не стоит забывать также и о кейсе для транспортировки. Ты же не хочешь, чтобы бритва сломалась под давлением багажа?

5. Не учитываешь расходы

Также мы рекомендуем примерно подсчитать дополнительные расходы. Ведь следует понимать, что покупка бритвы – это также покупка дополнительных лезвий и других сопутствующих аксессуаров. В некоторых производителей лезвия иногда обходятся едва не в половину стоимости станка. Поэтому подсчитай, выгодна ли тебе, например, именно эта модель. Возможно, стоит обратить внимание на несколько дороже или дешевле.



Иногда покупка дополнительного лезвия обойдется в половину стоимости станка / Фото Unsplash

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