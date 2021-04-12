Сезон відпусток уже на носі, а це означає, що потрібно потурбуватися про вибір плавок. Відразу ж зазначимо, що недостатньо просто взяти перші-ліпші, які ти побачиш у магазині. До твоєї уваги 5 поширених помилок, яких слід уникати чоловікові під час вибору плавок. Зверни на них особливу увагу.

Чоловічі плавки – найважливіший атрибут під час відпочинку. Тож тобі слід відповідальніше підійти до їхнього вибору. Це необхідно зробити не лише для того, щоб бути стильним, а й почуватися комфортно. Розповідаємо, на що слід звернути увагу під час вибору плавок чоловікові?

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1. Ти вибираєш неправильний розмір

Неправильний розмір може бути першою помилкою, яку ти робиш під час покупки плавок. Ти повинен переконатися, що вони личать тобі. Пам'ятай, що завеликі плавки можуть злетіти з тебе під час плавання. У надто тісних тобі буде максимально некомфортно проводити час на відпочинку. Ти ж не хочеш, щоб вони репнули на тобі під час запливу?



Плавки мають ідеально підходити тобі по розміру / Фото Unsplash

2. Ти не звертаєш увагу на прозорість

Прозорі плавки останнім часом стають популярними. Але варто розуміти, що під час контакту з водою тканина просвічуватиметься ще більше. Тож є всі шанси, що люди навколо бачитимуть твої геніталії. А це, мабуть, найгірше, що ти можеш зробити. Підклади руку під плавки: якщо ти бачиш її, то їх краще не брати, щоб не осоромитися на пляжі.

3. Ти зловживаєш принтами

Звичайно ж, плавки з принтами допоможуть підкреслити твій стиль. Але варто пам'ятати, що деякі малюнки можуть зробити твій низ візуально більшим. Так може здаватися, що у тебе з'явилися зайві кілограми. Найкращий варіант – плавки з мінімалістичним принтом.



Найкращий варіант – плавки з мінімалістичним принтом / Фото Unsplash

4. Ти завжди обираєш один і той же стиль

Не потрібно завжди купувати шорти для плавання. Іноді можна спробувати й інші фасони. Наприклад, бріфи ідеально підкреслять твій сталевий прес. Якщо ж у тебе надто худі ноги, то краще звернути увагу на довші плавки. Загалом, слід звертати увагу також на свою статуру перед вибором плавок.

5. Не звертаєш увагу на тканину

Ще одна поширена помилка – не звертати увагу на якість тканини, з якої пошиті плавки. Пам'ятай, що надто тонка тканина можеш легше порватися. Також потрібно уважно вивчити усі шви. Вони мають бути акуратними та щільними. Перевірка плавок на дотик також дуже важлива. Твоєму тілу має бути приємно контактувати з ними.



Особливої уваги заслуговує якість тканини / Фото Unsplash

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Зверни увагу на ці 5 поширених помилок, щоб вибрати нарешті ідеальні плавки. Вони повинні бути якісними, зручними, а також підкреслювати твої виграшні сторони.