Сезон отпусков уже на носу, а это значит, что нужно позаботиться о выборе плавок. Сразу же отметим, что недостаточно просто взять первые попавшиеся, которые ты увидишь в магазине. К твоему вниманию 5 распространенных ошибок, которых следует избегать мужчине во время выбора плавок. Обрати на них особое внимание.

Мужские плавки – важнейший атрибут во время отдыха. Поэтому тебе следует ответственно подойти к их выбору. Это необходимо сделать не только для того, чтобы быть стильным, но и чувствовать себя комфортно. Рассказываем, на что следует обратить внимание во время выбора плавок мужчине?

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1. Ты выбираешь неправильный размер

Неправильный размер может быть первой ошибкой, которую ты делаешь во время покупки плавок. Ты должен убедиться, что они подходят тебе. Помни, что слишком большие плавки могут слететь с тебя во время плавания. В слишком тесных тебе будет максимально некомфортно проводить время на отдыхе. Ты же не хочешь, чтобы они треснули на тебе во время заплыва?



Плавки должны идеально подходить тебе по размеру / Фото Unsplash

2. Ты не обращаешь внимание на прозрачность

Прозрачные плавки в последнее время становятся популярными. Но следует понимать, что во время контакта с водой ткань просвечиваться еще больше. Поэтому есть все шансы, что люди вокруг будут видеть твои гениталии. А это, пожалуй, худшее, что ты можешь сделать. Подложи руку под плавки: если ты видишь ее, то их лучше не брать, чтобы не осрамиться на пляже.

3. Ты злоупотребляешь принтами

Конечно же, плавки с принтами помогут подчеркнуть твой стиль. Но стоит помнить, что некоторые рисунки могут сделать твой низ визуально больше. Так может показаться, что у тебя появились лишние килограммы. Лучший вариант – плавки с минималистичным принтом.



Лучший вариант – плавки с минималистичным принтом / Фото Unsplash

4. Ты всегда выбираешь один и тот же стиль

Не нужно всегда покупать шорты для плавания. Иногда можно попробовать и другие фасоны. Например, брифы идеально подчеркнут твой стальной пресс. Если у тебя слишком худые ноги, то лучше обратить внимание на более длинные плавки. В общем, следует обращать внимание также на свою фигуру перед выбором плавок.

5. Не обращаешь внимание на ткань

Еще одна распространенная ошибка – не обращать внимание на качество ткани, из которой сшиты плавки. Помни, что слишком тонкая ткань можешь легче порваться. Также нужно внимательно изучить все швы. Они должны быть аккуратными и плотными. Проверка плавок на ощупь тоже очень важна. Твоему телу должно быть приятно контактировать с ними.



Особого внимания заслуживает качество ткани / Фото Unsplash

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