Далі ми розповімо, як можна видалити з одягу сліди воску. Візьми на озброєння ці поради, щоб твій улюблений одяг не був зіпсутий бажанням не сидіти цілий вечір у суцільній темряві.

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Як видалити віск з одягу: покрокова інструкція

1. Зачекай, поки віск застигне

Коли крапля воску випадково потрапляє на оббивку дивана, скатертину або одяг, цілком імовірно виникає бажання негайно ж її видалити. Але робити це не варто.

Спроба видалити віск, коли він ще гарячий, призводить до неминучого погіршення ситуації. Адже пляма поширюватиметься та проникатиме глибше у волокна. Тож не роби так.

Слід зачекати кілька хвилин, перш ніж продовжити обробку воску. Фактично після повного висихання більшу частину плями можна буде видалити тильною стороною ножа.



Пляму від воску відразу ж видаляти не варто / Фото Freepik

2. Використовуй праску

Віск, який проникнув углибину волокон, фактично потрібно видалити за допомогою тепла праски. Для цього просто поклади забруднену тканину на дошку для прасування, а зверху на неї поклади бавовняну серветку, якої не шкода. Під час прасування віск має залишитися на серветці.

Ймовірно, не вдаться видалити весь віск за один раз. Просто продовжуй переміщати серветку та натискати на ділянку з забрудненням праскою. Через кілька разів ти зауважиш, що пляма майже зникла.

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3. Видали пляму з тканини

На цьому етапі тобі необхідно взяти на озброєння засіб для видалення плям на основі кисню. Якщо такого немає, то відмінно впорається з цим завданням і звичайний мийний засіб. На пів літра теплої води слід використати дві столові ложки засобу. От і все.

Коли мийний засіб розчиниться, тобі потрібно занурити тканину та дати їй побути у воді кілька годин. Але бажано час від часу спостерігати за плямою. Іноді достатньо буде значно меншого часу. Щойно пляма зникне – відправляй річ до пральної машини.

Візьми на озброєння ці поради. З їхньою допомогою ти не лише позбудешся плями від воску, а й можеш врятувати улюблену річ.