Взуття – не просто спосіб захистити наші ноги. Це елемент стилю, який багато говорить про те, хто його носить. Добре одягнений чоловік ніколи не взує потворне взуття. Але він також знає, що немає сенсу витрачати всі гроші світу на брендові вироби.

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Стильний чоловік знає, що є важливі деталі, які роблять взуття елегантним і зручним. Адже кожен з нас знає, що найгірше те взуття, яке муляє та приносить лише дискомфорт. Звичайно ж, ти можеш поєднувати костюм з кросівками, але іноді такий образ недоречний. Тож ми поділимося кількома ознаками, які дозволить знайти ідеальну та комфортну пару класичних туфель. Візьми їх на озброєння.

1. Носок

Носок твого взуття важливіший, ніж ти думаєш. У залежності від стилю, він може надати твоєму взуттю старомодного або застарілого вигляду, в результаті чого воно вплине на твій стиль. В цілому, заокруглений носок – найбільш актуальний. Це класика з елегантним зовнішнім виглядом.

Натомість від туфель з квадратним носком ми рекомендуємо відмовитися. Вони іноді стають модними, а іноді – ні. Тож є високі шанси здатися старомодним.

2. Конструкція

Конструкція – це шви, міцність та спосіб виготовлення взуття. Хороша конструкція означає, що взуття буде не лише міцним, але й елегантнішим, оскільки оздоблення визначає стиль пари взуття.



Зверни увагу на конструкцію взуття / Фото rupixen.com

Рекомендуємо звертати увагу на взуття з прошитою підошвою, а також акуратними формами. Воно не має виглядати надто грубим на твоїй нозі.

3. Підошва

Підошва взуття також важлива. Це те, що визначає, наскільки слизьким буде твоє взуття у дощ або сніг. А також вона передбачає, наскільки комфортно ти почуватимешся під час ходьби.

Стиль підошви також може впливати на її елегантність: тонка – для офіційних заходів, а от товста – для повсякденного життя.

4. Матеріал

Шкіра, замша або синтетика. Є кілька варіантів взуття, і потрібно навчитися користуватися кожним з них. Шкіряне взуття завжди міцніше та зручніше, ніж взуття з синтетичних матеріалів (шкіра більш піддатлива та пристосовується до твоїх ніг). Натомість замшеве взуття елегантне. Це один з делікатних матеріалів, і тому його не варто носити у дощові дні.

Варто також пам'ятати про те, що правильний догляд допоможе зберігати зовнішній вигляд твого улюбленого взуття. Тож не лінуйся приділяти цьому достатньо часу.

5. Деталі

Шви, колір мережива, перфорація й інші елементи взуття визначають, чи є пара позачасовою чи просто частиною сучасної тенденції. Класичний мінімалістичний стиль з невеликою кількістю деталей прослужить тобі найдовше. Але ти завжди можеш вибрати більш оздоблену пару взуття, якщо вона у моді.



Зверни увагу на деталі й оздоблення взуття / Фото Marc A. Sporys

6. Колір

Зрештою, важливим елементом є колір пари взуття. Він визначатиме, яке вбрання підійде до пари. Крім того, часто від кольору залежить, чи є взуття класичним незалежно від тенденцій.

Чорний – найелегантніший колір. Але ти також можеш обрати коричневий, особливо якщо підбираєш одяг світлих тонів.

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Візьми на озброєння ці поради, щоб підібрати не лише ідеальне, а й зручне взуття. Така пара однозначно доповнить твій образ і багато розповість про тебе. Нагадуємо, що жінки часто звертають увагу саме на взуття свого потенційного супутника.