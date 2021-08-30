Як видалити скалку і запалити сірник на вітрі: геніальні лайфхаки 1900-х років у фото

Приблизно у 1900 році тютюнова компанія Gallaher Group із Великої Британії вигадала цікаву новацію, аби відрізнятися від конкурентів. У коробки з сигаретами почали вкладати кольорові світлини з інструкціями, які можна було застосувати у побуті.

Сьогодні їх назвали б лайфхаками. До слова, ці інструкції актуальні й нині. Поглянь – і переконайся.

Варто знати У Києві відбудеться BAROMETER Show 2021: тема цьогорічного заходу

Як запалювати сірник на вітрі

Розщепити сірник біля голівки.

Тоді коли його запалиш, полум'я перекинеться на тонкі волокна.



Запалюємо сірник / Фото boredpanda

Як видаляти скалку

Візьми маленьку баночку з гарячою водою і притисни її до місця, де в шкіру влізла скалка.

За кілька хвилин пара і тиск виштовхують її назовні.



Видаляємо скалку / Фото boredpanda

Як варити картоплю

Щоб картопля після варки була розсипчастою та сухою…

Кинь у каструлю дрібку солі й ложку цукру.



Варимо картоплю / Фото boredpanda

Як розділяти злиплі склянки

Налий у верхній стакан холодну воду, а нижній до середини занур у гарячу.

І склянки негайно розійдуться.



Розліплюємо склянки / Фото boredpanda

Як прибирати пень

А що? І таке треба знати. Так от, просвердли у пні кілька дірок, а в них насип солі.

Мине кілька тижнів – і пень всохне.



І прибираємо пень / Фото boredpanda

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