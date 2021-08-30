Сьогодні їх назвали б лайфхаками. До слова, ці інструкції актуальні й нині. Поглянь – і переконайся.
Варто знати У Києві відбудеться BAROMETER Show 2021: тема цьогорічного заходу
Як запалювати сірник на вітрі
Розщепити сірник біля голівки.
- Тоді коли його запалиш, полум'я перекинеться на тонкі волокна.
Запалюємо сірник / Фото boredpanda
Як видаляти скалку
Візьми маленьку баночку з гарячою водою і притисни її до місця, де в шкіру влізла скалка.
- За кілька хвилин пара і тиск виштовхують її назовні.
Видаляємо скалку / Фото boredpanda
Як варити картоплю
Щоб картопля після варки була розсипчастою та сухою…
- Кинь у каструлю дрібку солі й ложку цукру.
Варимо картоплю / Фото boredpanda
Як розділяти злиплі склянки
Налий у верхній стакан холодну воду, а нижній до середини занур у гарячу.
- І склянки негайно розійдуться.
Розліплюємо склянки / Фото boredpanda
Як прибирати пень
А що? І таке треба знати. Так от, просвердли у пні кілька дірок, а в них насип солі.
- Мине кілька тижнів – і пень всохне.
І прибираємо пень / Фото boredpanda
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