Сегодня их назвали бы лайфхаками. К слову, эти инструкции актуальны и поныне. Посмотри – и убедись.

Стоит знать В Киеве состоится BAROMETER Show 2021: тема нынешнего мероприятия

Как зажигать спичку на ветру

Расщепить спичку у головки.

Тогда когда ее зажжешь, пламя перекинется на тонкие волокна.



Зажигаем спичку / Фото boredpanda

Как удалять занозу

Возьми маленькую баночку с горячей водой и прижми ее к месту, где в кожу влезла заноза.

Через несколько минут пар и давление выталкивают ее наружу.



Удаляем занозу / Фото boredpanda

Как варить картошку

Чтобы картошка после варки была рассыпчатой ​​и сухой...

Брось в кастрюлю щепотку соли и ложку сахара.



Варим картофель / Фото boredpanda

Как разделять слипшиеся стаканы

Налей в верхний стакан холодную воду, а нижний до средины окуни в горячую.

И стаканы немедленно разойдутся.



Разлепляем стаканы / Фото boredpanda

Как убирать пень

А что? И такое надо знать. Так вот, просверли во пне несколько дыр, а в них насыпь соли.

Пройдет несколько недель – и пень засохнет.



И убираем пень / Фото boredpanda