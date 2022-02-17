Ими поделился в своем инстаграме фитнес-тренер Саван. С помощью этих упражнений ты сможешь изрядно поработать над своей гибкостью и мобильностью. Они, к слову, важны не только при работе в спортзале, но и в интимной жизни.

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Сегодня немного снизим интенсивность с помощью упражнений на растяжку и мобильность, чтобы помочь с гибкостью и восстановлением. Вот комплекс упражнений, которые вы можете выполнять после тренировки или сразу после пробуждения,

– говорит он.

Как прокачать гибкость – комплекс упражнений

Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения:

Голубь Кобра Лежак Заведение рук за спину Боковые вытягивания Растяжка с опорой на запястье Обратная растяжка с опорой на запястье Поочередная тяга к ноге Тяга к двум ногам одновременно

Твоя задача: тренер рекомендует выполнять 3 круга по 30 секунд каждого упражнения. Исключение – поочередная тяга к ноге. В этом упражнении на каждую ногу ты уделяешь по 20 секунд.

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Выполни эти упражнения, чтобы растянуть свое тело, а также разрешить мышцам восстановиться. Их можно выполнять как с утра после пробуждения, так и в день отдыха. Гарантируем, тебе понравится процесс.

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Текст публикации тренера Саванна

Сегодня немного снизим интенсивность с помощью упражнений на растяжку и мобильность, чтобы помочь с гибкостью и восстановлением. Вот комплекс упражнений, который вы можете выполнять после тренировки или сразу после пробуждения.