Це означає, що весь Всесвіт стає більшим з кожним днем, а у минулому він був меншим, ніж сьогодні. Тож, як припускає фізика, наш Всесвіт колись був нескінченно крихітною й нескінченно щільною точкою – сингулярністю.
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Простими словами – про виникнення нашого Всесвіту
Більшість фізиків вважають, що первинна точка (сингулярність) розширилася під час Великого вибуху. А проте відома нам фізика не працювала в екстремальних умовах зародкового стану нашого Всесвіту. Тому важко з упевненістю сказати, що саме відбувалося в ті найдавніші моменти.
Повертаючись у минуле
Упродовж більшої частини своєї історії Всесвіт був усіяний схожими небесними об’єктами на ті, які є й зараз. Просто вони розташовувалися ближче один до одного. Наприклад:
- Коли нашому Всесвіту було 380 000 років, його об’єм був приблизно в мільйон разів менший, ніж сьогодні, а середня температура сягала 10 000 Кельвінів. Він був гарячим і щільним – настільки, що це була ще плазма, тобто стан матерії, де атоми буквально розриваються на протони, нейтрони та електрони.
- Коли Всесвіту було десять хвилин, він був інтенсивним супом із протонів, нейтронів і електронів (можна порівняти з умовами в ядерних реакторах).
- А коли Всесвіту виповнилась одна секунда... Ми не маємо жодної теорії фізики, яка б могла впоратися з шалено високими температурами та тиском, які відчував Всесвіт у ту мить.
Часова шкала Всесвіту на основі теорії Великого вибуху та моделей інфляції / Фото NASA-WMAP
Народження сингулярності
Фізики можуть скласти схему зростання Всесвіту, використовуючи загальну теорію відносності Ейнштейна, яка пов’язує вміст космосу з історією його розширення. Але теорія Ейнштейна містить фатальну помилку.
- Якщо ми дотримуємося загальної теорії відносності, то маємо визнати, що весь наш Всесвіт був утиснутий в одну нескінченно щільну точку у момент свого виникнення. Її й називають сингулярність Великого вибуху.
- Сингулярність часто називають початком Всесвіту. Але хіба це початок? Сингулярність Великого вибуху сама по собі не говорить нам про те, що Всесвіт почався саме там і саме тоді.
Та наразі її немає. Тож, можливо, ми ніколи не дізнаємося, що стало причиною Великого вибуху. Наші уявлення про час і простір зруйнуються. А начебто повсякденні поняття, як-от "початок" і "до", можуть повністю втратити сенс.