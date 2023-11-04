Некоторые нарциссические черты могут быть очевидны, но существуют скрытые аспекты нарциссизма. Они могут быть более тонкими, но не менее влиятельными. Вот три таких скрытых черт нарциссов, на которые стоит обратить внимание.

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1. Хрупкая самооценка

Одна из скрытых черт нарциссов – их уязвимая самооценка. Хотя они часто демонстрируют уверенность и превосходство, под поверхностью могут скрываться глубоко укоренившиеся чувства неуверенности.

Они очень чувствительны к критике и даже незначительное замечание воспринимают как личное оскорбление. Чтобы защитить свою хрупкую самооценку, они прибегают к отрицанию, рационализации или переложению вины. Это может привести к тому, что они будут искать постоянного восхищения и одобрения со стороны других и будут отвергать или обесценивать тех, кто этого не дает.



У эгоистов очень хрупкая самооценка / Фото wayhomestudio

2. Приспособляемость, подобная хамелеону

Нарциссы часто обладают хамелеонной адаптивностью, которая позволяет им вливаться в различные социальные ситуации и манипулировать восприятием людей. Эта черта скрыта, поскольку они могут представлять разные версии себя разным людям. Они умело отражают предпочтения, убеждения и ценности других людей, создавая ложное чувство связи.

Такая адаптивность – инструмент для получения контроля, восторга и воздействия. Однако она может привести к растерянности и разочарованию, когда люди осознают непоследовательность поведения нарцисса.



Нарциссы способны отражать предпочтения других / Фото wayhomestudio

3. Эмоциональная манипуляция

Нарциссы прибегают к изощренной тактике эмоциональной манипуляции, чтобы иметь контроль над другими. Это может быть обман, обвинение в вине и подрыв самооценки своих жертв. Они могут тонко манипулировать эмоциями, чтобы заставить других сомневаться в собственных чувствах и восприятии.

Такую тактику бывает тяжело выявить. Нарциссы используют эмоциональные манипуляции, чтобы поддерживать свое доминирование и держать жертву в эмоциональной зависимости от них.

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Распознавать нарциссов очень важно. И пусть эти три скрытых черты позволят быстрее их выводить на чистую воду.